加拿大保守黨魁暗示　若當選總理會強硬對中國

美國大選前，民主黨候選人拜登和尋求連任的特朗普都頻頻拋出中國議題。在美國之外，將角逐下屆總理的加拿大保守黨新任黨魁歐圖爾（Erin O’Toole），也闡述自己的對華態度。他表示，若當選總理，將「挺腰面對中國（Stand up to China）」，暗示對中國強硬。

歐圖爾於8月24日當選加國第一大反對黨保守黨黨魁。他周二投書加國媒體，闡述自己面對中國的立場：「加拿大與中國共產黨政府的政治分歧，與中國或其人民無關；數百萬有中國血統的加拿大人，也與加中外交分歧無關。絕大多數華裔加人移民加拿大，是為了享有在中國永遠無法擁有的自由和機會，我們不能允許我們與中國的外交關係，導致對加拿大人的任何歧視。」

【華為5G】加拿大實際已排除華為5G 只是杜魯多難啟齒

再有加拿大籍人士在中國被判死刑 涉運毒製毒

中企買起加拿大北極金礦 杜魯多沉默惹在野黨抨擊

【港區國安法】加拿大據稱現不考慮制裁中國 專注增加港人移民措施

歐圖爾強調，過去4年來，他一直在要求對加中關係採取更嚴謹的外交政策方針，要求加拿大認真對待網絡安全和其他問題，並確保「不允許華為成為加拿大5G供應商」。

他還提及自己對中國維吾爾族人權問題、台港問題，以及中國在北極的活動等方面的態度。

此外，歐圖爾還批評現任總理杜魯多（Justin Trudeau）對中國的態度，指杜魯多削弱了加拿大的全球地位。並稱，幾十年來，許多加拿大企業和金融界人士一直不惜一切代價與中國建立更緊密關係，因為向龐大中國市場出售產品的利潤是如此豐厚。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道