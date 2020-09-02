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【中美角力】中國教授涉經濟間諜等罪名 在美判囚18個月

國情動向 17:04 2020/09/02

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中美關係緊張，美國加大對當地中國研究人員審查。41歲的中國籍教授張浩（Hao Zhang），因盜竊商業秘密和經濟間諜罪等，在美國遭判囚18個月。

綜合傳媒報道，天津大學的張浩，被控與南加州大學的一名同謀，共謀通過開曼群島的一家空殼公司，竊取美國秘密並出售給向中國政府和軍方。他們竊得的資料包括在美國兩家科技公司的手機技術。

張浩於2015年被捕，當時他從中國飛抵洛杉磯機場，準備出席一項科技會議。與他同時被起訴的其他5名中國公民，則從未被逮捕。

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加州聖何塞地區法院法官Edward Davila認為，張浩準備拿竊取來的技術到中國創業，是從事商業間諜活動。他也知道這些技術將有助於中國政府，包括天津大學。

案件周一（31日）宣判，張浩被裁定要向兩間受害的小型科技公司賠償47.7萬美元，並判囚18個月。

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責任編輯：林佩怡

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