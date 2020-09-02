【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張

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菅義偉：日美將緊密合作 應對中國擴大軍力
中印邊界再起衝突。印度媒體報道，中印兩軍在存有領土爭議的拉達克地區發生新衝突前不久，中國空軍已經將殲-20隱形戰鬥機，重新部署到實控線附近，執行作戰部署任務，並開展大規模飛行活動。
環球時報引述報道指出，印度政府消息人士稱，中國空軍將殲-20戰鬥機部署在位於新疆和田的空軍基地，並在靠近拉達克地區、及其鄰近地區開展飛行任務。據稱，中國軍隊還向相關地區部署轟炸機。
中印拉達克地區再對峙 互相指責
報導稱，消息人士透露，中國空軍重新部署其最新、性能最強大的戰機，是在印度空軍開始接收購自法國的「陣風（Rafale）」戰鬥機之後。目前已經有五架「陣風」戰鬥機加入印度空軍服役，另外三到四架也將在數月之內加入印度空軍。
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報道提到，消息人士表示，從多座空軍基地起飛的中國殲-20戰機，已經和其他飛機一起開展了大規模的飛行行動。此前，中國空軍曾在新疆和田的空軍基地以及阿里昆莎的機場部署殲-20戰機，但在重新部署前曾將其轉移到其他一些基地。
中國西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日就中印邊境局勢發表談話指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。
中方指，印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。
美媒早前亦指 殲-20部署在新疆
中國外交部發言人華春瑩9月1日也稱，印方說法和中方可能不一樣，但事實和真相只有一個。新中國成立70多年來，從未主動挑起過任何一場戰爭和衝突，從未侵佔過別國一寸土地。事實上，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。
美媒稍早前曾報道稱，有商業衛星拍攝到中國空軍在新疆和田機場部署殲-20戰機，是外國衛星首次拍攝到中國在南疆地區部署殲-20。值得留意的是，解放軍西部戰區某部的殲-16戰鬥機、轟-6K轟炸機也在近期部署到新疆各個機場。
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責任編輯：鄧國強
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