▲ 內地假LV手袋為「亂真」裝防偽芯片 但真貨其實無芯片

LV手袋十分流行，但民眾要小心避免買到假貨。近日內地警方偵破一起製假售假案件，檢獲逾2,000個假LV袋及十多萬件假袋配件，最特別的是，這些假貨中還植入了防偽芯片（又叫晶片），顧客若用手機掃碼，則會彈出官網同款手袋頁面。不過，LV方面指出，其實所有手袋都無NFC芯片。

作案集團地跨廣州東莞佛山

綜合內媒報道，去年12月，上海青浦區警方發現，有人通過微信朋友圈對外銷售疑似假冒LV品牌包袋及相關配件，調查後證實均屬假貨。深入追查後，發現一個跨廣州、東莞及佛山的製假售假LV袋集團。

警方還發現，在製假售假的過程中，還有LV專櫃的職員參與。該名施姓職員利用工作便利，在新品包袋公開發售期前，通過其他專櫃等管道提前獲取新品包袋並加價出售給製假團夥進行仿製，令假袋可以與真貨同步甚至搶先上市。

報道提到，每個假袋成本僅100至200元（人民幣，下同），「經銷商」以每個300至500元入貨後，以每個400至700元批發至內地各地甚至境外。為讓顧客以為買到了正品包袋，他們還網購NFC芯片植入假袋。如用手機掃描，則會彈出LV官網同款包袋頁面。

據品牌權利人介紹，LV正品包袋沒有此類NFC感應芯片，能使用手機NFC感應功能感應識別的包袋均為假冒品。

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責任編輯：尹航

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