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百勝中國旗下新品牌發展難 外賣反成抗疫奇招

經濟脈搏 17:05 2020/09/02

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中國餐飲巨頭百勝中國公布，周二（9月1日）至周五（9月4日）中午公開招股，預計9月10日掛牌。百勝中國為內地快餐店龍頭，擁有近萬分店，旗下核心品牌肯德基（KFC）分店更為同類對手兩倍，但近年發展的新興品牌卻對盈利貢獻有限，今年更受新冠肺炎疫情拖累，外界對公司前景態度審慎。不過，外賣業務仍可能成公司業務的新亮點。

以去年銷售額計，百勝中國是中國最大的餐飲企業，截至6月底共有9900多間餐廳，覆蓋內地1400多個城市。公司旗下主要兩大旗艦品牌包括港人熟悉的肯德基及必勝客（Pizza Hut），分別有6700間及2200間分店，兩者已佔去收入逾九成。

 

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截至去年底，肯德基門店數目為其最接近的競爭對手約2倍，必勝客數量則為西式休閒餐飲對手約5倍。不過，旗下新興品牌的業務仍未對盈利有明顯貢獻，整體利潤增長也有限。其中小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白等新興品牌的盈利貢獻只佔約2%。

此外，新冠肺炎疫情更導致公司同店銷售額下降，餐廳暫時停業，拖累今年上半年收入減少了17%，淨利潤更是大減了逾五成。同期的餐廳利潤率，更由去年的16.7%跌至12.2%，其中必勝客跌幅較大，利潤率跌至只有6.4%。

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然而，今年5月份百勝中國宣佈收購到家美食會。另從2015年開始，百勝中國旗下餐飲品牌肯德基與美團外賣、餓了麼達成合作，開始入駐外賣平台，可見百勝中國欲建立獨立外賣的舉動蓄謀已久。而目前外賣市場滲透率其實還很低，這對百勝中國來說，入局外賣行業意味著有極大的發展空間。

值得注意，外賣服務成為百勝中國餐飲業務的救命符，外賣營收貢獻第二季逾半餐飲總收入，而上半年外賣營收佔整體比例也達32％。

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責任編輯：游昊雲

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