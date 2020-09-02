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菅義偉：日美將緊密合作 應對中國擴大軍力

國情動向 17:05 2020/09/02

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被視為日本新首相大熱人選的內閣官房長官菅義偉，今日（2日）正式宣佈參選自民黨總裁。菅義偉稍早舉行記者會時，對於中國增強射程覆蓋日本的導彈能力等擴軍路線，強調日本將與美國攜手應對。

共同社報道，菅義偉表示，高度關注中國的國防政策以及軍事動向。他指出，包括提高東亞地區軍備透明度在內，就如何管理軍備進行討論很重要，希望與美國繼續緊密合作。

此前中國據報向南海發射彈道導彈，菅義偉曾稱，最近中國的活動令人擔憂，正在關注，並強烈反對加劇南海緊張局勢的一切行為。

美國國防部最新報告表示，中國的核彈頭估計為200多枚，預計未來10年會至少增加一倍。另外，中國目前擁有1250多枚射程達500至5500公里的陸基彈道導彈及陸基巡航導彈。

中國國防部批評，該報告充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，是極其錯誤，中方對此堅決反對，將視情況作出進一步回應。

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責任編輯：林佩怡

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