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【菅義偉拜相】菅義偉當選日本首相 一文看懂其對中國立場

國情動向 13:12 2020/09/16

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新任自民黨總裁菅義偉16日在日本國會眾議院全體會議上，以314票當選日本首相，大幅拋離其他候選人。外界關注日本在「後安倍時代」的發展，以及菅義偉的對中國的態度。

菅義偉優勢主要在內政領域，外交非其所長，他亦鮮有明確表達個人對華立場，預料他會延續「安倍外交」，牢固依托日美同盟的同時，基本保持對華協調路線。菅義偉作為安倍政府發言人，曾對中國問題有如下表態：

軍備問題：

據日本共同社，菅義偉2日舉行記者會，關於中國增強射程覆蓋日本的導彈能力等擴軍路線，強調日本將與美國攜手應對的方針。他稱：「包括提高東亞地區的軍備透明度在內，就如何管理軍備進行討論很重要。希望與美國繼續緊密合作。」

菅義偉同時指出：「中國的國防政策以及軍事動向是極為重大的關切事項，給予高度關注。」

釣魚島（日稱尖閣諸島）：

中國海警船5月連續出現釣魚島附近，菅義偉5月12日在記者會上表示：「完全不能接受。」他說，將繼續保持緊張感並與相關部門合作，做好尖閣諸島周邊警戒監視的萬全準備。

【菅義偉中國】不熟外交緊隨安倍 軟的更軟硬的更硬

香港：

對於《港區國安法》立法，菅義偉7月2日稱這「令人遺憾」，認為此舉削弱了「一國兩制」的信譽。

對於前香港眾志成員周庭等人8月10日被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，菅義偉11日回應說，對香港持續的情況抱有重大憂慮，香港是日本極為重要的夥伴，雙方有緊密經濟聯繫與人文交往，認為在一國兩制下，維持自由開放體制及民主安定發展，是至關重要，日方將利用外長通話等各種機會，向中方表達立場。

而被問到對中國制裁可能性的問題時，菅義偉僅表示「將和包括美國在內的相關國家合作，要求中國採取適當應對」。

【安倍辭職】安倍近8年首相任期 中日關係如過山車

去年5月，菅義偉對美進行為期四天的國事訪問，完成「外交首秀」，與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等人舉行了會談。這被認為是與美國政要建立人脈，為日後出任首相鋪路。一般預料，菅義偉將在繼續鞏固日美同盟基礎上，和中國接觸。

上海國際問題研究院研究員蔡亮就指出，日本對華政策將如何變化，與其說受接任者自身性格特性影響，莫如說受到結構性影響更大，即更加受到美國對華關係的牽制。 他認為，「後安倍」時代的日本對華政策呈現「總體性遏制，局部性接觸」的可能性很大。

責任編輯：蒯宇澄

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