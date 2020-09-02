【新冠肺炎】直航北京國際客運航班逐步恢復 試行每日限500人

北京今日（2日）舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣布明日（3日）起穩步有序恢復泰國、加拿大等8國的直航北京國際商業客運航班，試行階段每日入境總量限制在500人左右。入境人士要14天集中隔離，並進行兩次核酸檢測，而隔離點設於五環以外。

北京市委宣傳部副部長表示，北京疫情形勢持續穩中向好，為統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展，進一步方便人員往來，加快恢復生產生活秩序，按國務院聯防聯控機制統一部署，經首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制研究，決定明起穩步有序恢復直航北京國際商業客運航班。

先期恢復8國直航北京 主要歐洲、亞洲國家

綜合考慮境外疫情輸入風險及北京病例收治能力、集中觀察場所負載能力等因素，試運行階段將現有實施指定第一入境點的部分國際航班，調整為直飛北京，優先考慮已實施遠端核酸檢測且輸入風險較低國家，而遠端核酸檢測是直航必要條件，先期逐步恢復柬埔寨、希臘、丹麥、泰國、巴基斯坦、奧地利、加拿大、瑞典直航北京國際商業客運航班。據中國民航局，先行恢復直航北京的是上述8國 的9個航班，首 班為9月3日國航執飛的柬埔寨金邊至北京航班。

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同時，實行每日入境進京人員總量調控，試運行階段每日直航航班（包括港澳台）、包機人數統籌掌握在約500人，及後視乎情況逐步恢復至每日不超過4至5個航班，人員約1000人。其他入境北京航班，繼續分流第一入境點。

五環外集中隔離14日 兩次核酸檢測

在恢復直航北京的國際航班，堅持全流程健康管理，旅客原則上應為通航國家和地區的公民，以及在當地的中國公民，嚴格控制第三國人員在該地中轉入境北京口岸。「四類人員」、未持有核酸檢測陰性證明、體溫超過標準旅客不予登機。

而國際航班抵京後，全部統一降落在首都機場專區，旅客在專區內完成通關、查驗、核酸檢測等，由專用車輛轉送到指定地點進行14天集中醫學觀察。境外人員集中觀察點設置在五環以外。通過全程閉環管理，確保將疫情輸入風險降到最低。又會嚴格執行航班熔斷政策，單一航班輸入病例超過3宗，入境點立即由北京恢復至指定的第一入境點。

責任編輯：林佩怡

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