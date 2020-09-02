▲ 【中印衝突】華春瑩：印度聲明「先發制人」不打自招

中國印度軍隊日前再爆邊境衝突，印度聲稱印軍「先發制人」採取行動，成功阻止中國解放軍單方面改變現狀。中國外交部發言人華春瑩表示，印度自稱先發制人是「不打自招」，證明是印軍挑釁在先，責任完全在印度方面。

華春瑩周三（2日）在外交部例行記者上指出，印度聲明稱印軍採取了所謂「先發制人」行動，中國俗話說「此地無銀三百兩」，印方聲明「不打自招」，充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先，違反雙方協議協定和重要共識在先。

華春瑩稱，印度今年以來在中印邊界西段，多次違反雙方協議協定和重要共識，單方面武力改變現狀，破壞邊境地區和平穩定，導致邊境地區局勢緊張，責任完全在印方。她指，中方對此保持了極大克制，防止事態不斷擴大。

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華春瑩補充，中印雙方正以軍事和外交渠道保持溝通，中方敦促印方務必嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動，立即撤回所有非法越線人員，立即停止任何導致局勢緊張和復雜化的舉動。她強調，中方希望印方相向而行，認真落實雙方共識及協議，為維護邊境地區的和平安寧切實努力。

中印兩軍周一（8月31日）在兩國邊境班公湖再起衝突，無人傷亡。印度搶先發表聲明，指印軍預先制止了解放軍在班公湖南岸行動，並採取措施強化了印方陣地，阻止了中國單方面改變現狀。

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解放軍西部戰區發言人張水利大校其後指出，印軍出爾反爾、背信棄義，破壞兩軍早前多層級會談共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

中印兩軍6月15日在兩國邊境加勒萬河谷地段爆發流血衝突，導致印軍20死76傷，中方則未公佈具體傷亡情況。這是中印1975年以來首次流血衝突，中印雙方都把責任歸究對方，互相指摘對方越過實控線在先。兩軍其後緊急斡旋，並同意後撤部隊，防止事態失控。

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責任編輯：連兆鋒