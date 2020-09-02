【中美角力】核彈頭略超200枚？ 胡錫進：美有意低估 削中國核威懾

美國國防部周二（1日）向國會提交年度《中國軍事與安全發展態勢報告》，估計中國未來10年的核彈頭儲存量，將由目前的200多枚增加1倍。

中國官方《環球時報》總編輯胡錫進稱，美國最新公布的中國軍力報告，評估中國有「略超過200枚」現役核彈頭，亦有意低估，同時又強調中國擴大核武庫的戰略意向，目的是削弱中國核威懾，並壓縮中國發展核力量的空間。

胡錫進在微博發文指出，美方公布中國核彈頭的保有量，用了「現役」一詞，似乎就可以往少了說了。因一般來說，美俄核武庫巨大，會有一些核彈頭處於非現役狀態。

他表示，國際對中國核彈頭數量的估計，在上世紀80年代就是200枚以上，中方從未核實。至於中國能夠多長時間裡將核彈頭擴大一倍， 10年顯然非最短時間，這取決於美國多大程度威脅中國安全，即中國加強核力量的緊迫性。

壓縮中國核發展空間

他認為，美方新的《中國軍力報告》有意低估中國的核彈頭保有量，同時強調中國擴大核武庫的戰略意向，目的有二。一是削弱中國核威懾，尤其是削弱中國當前核力量對美國社會對華態度塑造的能力。

【中美角力】美國防部：中國核彈頭數量未來10年增加1倍

美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍

二是把國際社會對中國核力量的基礎認識，鎖定在「略多於200枚」，以此作為未來施壓中國與美俄同步核裁軍的基數，壓縮中國發展核力量的空間。

中國國防部新聞局今日批評，美方報告充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，是極其錯誤，中方對此堅決反對，將視情作出進一步回應。

特朗普選前改變對中國核談策略 先求與俄普京達協議

日媒：中國核電料2030年超越美國世界第一 美日擔憂

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解