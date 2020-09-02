【中美角力】央視解構美軍戰術　謀以4大基地圍困中國（有片）

▲ 【中美角力】央視解構美軍戰術 謀以4大基地圍困中國

中美地緣角力白熱化，長駐於亞太地區的美軍戰艦與戰機，密繁在南海及台海活動。中央電視台拆解美軍布局，指美方以4大軍事基地、構成「網兜形」島鏈圍堵中國。

央視軍事道官方微博報道指，美軍馬斯廷號導彈驅逐艦（USS Mustin）於27日開進中國主張的西沙領海，被解放軍警告驅離；美國正不斷在印太地區，進行美方稱為「航行自由」的行動，其中主要依靠四個據點：日本橫須賀海軍基地、關島海軍基地、達爾文港海軍基地、迪戈加西亞。

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央視分析指。從其部署不難看出，美海軍試圖對中國形成「網兜形」的合圍之勢。

央視拆解美軍亞太地區4大軍事基地，各負有什麼功能，如何形成包圍中國的島鏈。

其一，西北太平洋據點：

橫須賀基地。美軍橫須賀海軍基地位於日本本州島東京灣入口處東岸的橫須賀港，港內水域開闊，可同時停泊包括航母在內的各種艦艇300餘艘。它也是美國國土以外唯一一處具有航空母艦母港機能的港口，目前作為美國列根號航母的母港。

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▲ 橫須賀海軍基地

其二，西太平洋據點：

關島海軍基地。關島海軍基地，位於西太平洋馬里亞納群島中最大、人口最密的島嶼關島上。這裡是美軍西太平洋作戰體系的重要戰略支點和聯繫本土與東亞的重要樞紐。關島的阿普拉港內可同時停泊80餘艘艦艇。

美軍目前將關島作為戰略轟炸機、攻擊核潛艇的前沿作戰基地和彈藥、航空燃油儲存站。

已在關島部署了63枚AGM—86C型空射巡航導彈，建成了美空軍第二大航空燃油儲庫，同時組建了第15潛艇中隊，並已部署4艘「洛杉磯」級核動力攻擊潛艇。

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▲ 關島海軍基地

其三，西南太平洋據點：

達爾文港海軍基地。達爾文是澳洲北領地的首府，從地理位置上來看，達爾文是澳洲距離亞洲最近的地區。因此，美軍的艦艇和飛機從這裡出發，很快就可以進入南海等熱點區域。

▲ 達爾文港海軍基地

其四，印度洋據點：

迪戈加西亞島。位於印度洋中部的迪戈加西亞島總面積只有大約30平方公里，卻有著極其重要的戰略地位，是英屬印度洋領地的一部分。上世紀60年代後，美國與英國簽訂協議，租借了該島，在島上修建了大型機場，可起降包括戰略轟炸機在內、美軍現役幾乎所有型號的飛機，這裡也成為支撐美軍全球戰略行動的重要樞紐之一。

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▲ 迪戈加西亞島

有內地媒體引述軍事專家杜文龍分析，這幾個基地構成一個島鏈效應，圍繞在中國周邊，美國和盟國把綜合性基地進行了聯合開發、聯合建設，主要目標是「半環形」趨勢，對中國周邊構成比較大的威脅與挑戰。目前看，美國特別關注印度洋方向和太平洋方向，爭取通過南海連接效應，讓兩洋戰略逐漸形成。

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▲ 美方以4大軍事基地、構成「網兜形」島鏈圍堵中國。

責任編輯：鄧國強