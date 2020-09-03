「內循環」成全球趨勢 大政府時代回歸

上一篇文章
【中美貿易協議】中美角力火力全開 貿易反而成為休戰區？
百年變局之下，「內循環」已成為中國應對新世界格局的姿態，中央高層近期透過不同場合強化這一戰略方向，官方智庫機構近日亦再吹風，內部循環將成為全球各大經濟體的趨勢，全球化回頭，也將更凸顯國家能力作用，「大政府時代」可能回歸。
事實上，面對新冠疫情之後世界加速撕裂的格局，中國在制定未來五年（十四五）發展規劃當中，需要重新審視國際國內發展趨勢。國務院發展研究中心前日發布一篇報告，稱「十四五」時期，面臨百年未有之大變局深度調整、百年未遇之大疫情嚴重衝擊、百年奮鬥目標邁向新階段三大背景，國際國內經濟社會發展可能呈現十大趨勢。
全球化遭遇逆風 產業鏈調整佈局
其中，對於國際格局的判斷，國研中心報告認為「國際經濟大循環調整將加快」，全球產業鏈供應鏈分散化、多中心化趨勢進一步加強，北美、歐洲、東亞三大生產網絡的內部循環強化，原有的「大三角循環」分工格局將發生重大調整。
在全球化遭遇逆風下，主要經濟體、跨國公司將進一步調整產業佈局，更強調在「市場開放優勢」與「國家安全需要」之間尋找新的平衡，進一步增強產業安全性和抗風險能力。中、美、歐經濟佔比將分別達到18.1%、21.9%和19.3%。
在經濟體更加強化「內部優先」為政治正確的趨勢下，全球治理的多極化方向也將加快重構。國研中心指，此次疫情引發國際社會的不信任和相互指摘，全球化遭遇回頭浪，全球多邊治理機制進一步削弱，區域和雙邊機制更加重要，各國間處理國際公共事務將更加扁平化、分散化。
在疫情衝擊下， 全球公共產品的供給缺口可能進一步加大。疫情顯現了市場在面對危機時採取有效的集體行動能力不足，進一步凸顯國家能力的重要作用，「大政府」時代可能回歸。
除此之外，未來5年，全球經濟還將持續延續「高債務、低利率、低增長」的態勢，疫情短暫衝擊可能演變為持久性衝擊，全球經濟陷入中長期「L型」或「W型」衰退。為應對衰退，當前各主要經濟體採取的「高債務、低利率、低增長」非常規政策或將常態化，預計2020年和2025年全球宏觀槓桿率將分別達到255%和270%
基於上述對國際格局的研判，「十四五」時期，國內經濟發展還將面臨的趨勢包括︰
【內循環經濟】激發內需佔比 京專家劉世錦點出打通國內大循環關鍵
本報駐京記者：潘攀
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道