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【中美貿易協議】中美角力火力全開 貿易反而成為休戰區？

經濟脈搏 08:27 2020/09/03

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中美角力火力全開，為何貿易方面如此平靜？

中美關係隨着兩年前貿易戰開打陷入僵局，惟最近一年，兩國演變至圍繞政治、科技及軍事展開全面角力，貿易反而成為中美關係中最平靜的領域，箇中原因是甚麼？

中美兩國今年1月簽署首階段貿易協議，並於上周就協議執行進行評估。雙方均樂觀表態稱取得進展，承諾繼續採取措施落實協議。美國貿易代表辦公室（USTR）周二（1日）並公布，延長豁免部分中國商品的關稅至年底，包括智能手錶、穿戴式數據傳輸設備、口罩及聽診器套等醫療產品。

繼續執行協議　各取所需

這些正面訊號，與特朗普政府多次指斥中國竊取知識產權、軍事侵略、控制新冠肺炎疫情不力等形成強烈對比。兩國似乎站到新冷戰邊緣，卻仍有意繼續保持現有的貿易關係，背後最大原因，相信是兩國都需要在這份歷史性貿易協議中，各取所需。

尋求連任的美國總統特朗普（Donald Trump），向來重視美國經濟、視之為主要政績。因此，特別在疫情衝擊下，特朗普更需要繼續執行協議，讓中國繼續購買大量美國農產品，這關乎的是搖擺州及農民「票倉」的選票。

正如華盛頓智庫美國戰略與國際研究中心中國專家甘思德（Scott Kennedy）就向《美國之音》表示，特朗普政府希望中國盡可能多地落實該協議的內容，展現他在貿易問題上，比前幾屆政府取得了更多成果。

在後疫情經濟的背景下，北京顯然希望有關貿易戰的擔憂能夠得以緩解。

至於中國方面，北京當局長期以來將經貿互動視為中美關係的「壓艙石」、「推進器」，在後疫情經濟的背景下，北京顯然希望有關貿易戰的擔憂能夠得以緩解，以專注於國內經濟復甦政策，而不用分心處理關稅問題。

中國政府需要以貿易協議，穩住「中美脫鉤」的最後防線。中國國家主席習近平上周在經濟社會專家座談會上就提到，中國願同與北京合作的國家，包括美國的州、地方和企業，積極開展合作。

習近平的言論表明，北京寄厚望於美國地方政府與企業團體，來避免、或至少延後美中全面的對峙。

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本報記者：馬佩君

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