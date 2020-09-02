【中印衝突】印度再祭中國App禁令 涉絕地求生、百度、淘寶、支付寶等118款應用程式

中印圍繞爭議邊界的緊張局勢再度升溫後，印度政府封殺包括熱門遊戲《絕地求生》、百度、淘寶、支付寶在內的118款中國應用程式（App）。



彭博社報道，印度政府在周三發布的聲明中提到，被禁用的中國App「以未經授權方式竊取用戶數據，以及將用戶數據秘密傳輸到印度境外的服務器」。

▲ 中印緊張局勢再度升級後，印度禁止絕地求生等118款中國App。

內地環球網援引消息指，印度電子和信息技術部（MEIT）宣布禁用的118款App包括：《絕地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）、名片識別軟件《名片全能王》（CamCard）、百度（Baidu）、照片編輯軟件《Cut Cut》、視訊應用《VooV》、新浪新聞（sina news）、手機淘寶（mobile taobao）、優酷（youku）、支付寶（Alipay）等。

據悉，印度政府６月底已宣布禁用59款中國App，一個月後再次宣布禁用47款中國App。至此，印度政府已禁用224款中國App。

中國外交部當時回應稱，對此強烈關注，並強調印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

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責任編輯：馬佩君

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