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【中印衝突】印度再禁118款中國App　中方促糾正錯誤做法

經濟脈搏 15:38 2020/09/03

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【中印衝突】印度再禁118款中國App　包括絕地求生

中印圍繞爭議邊界的緊張局勢再度升溫後，印度政府封殺包括熱門遊戲《絕地求生》、百度、淘寶、支付寶在內的118款中國應用程式（App）。中國商務部回應稱，中方對此表示嚴重關切，堅決反對。

商務部發言人高峰稱，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性限制措施，違反世貿組織相關規則。中國政府一貫要求中國在海外企業遵守國際規則，合法合規經營。印方有關做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。

中方敦促印方糾正錯誤做法。高峰指，中印經貿合作是互利共贏的，希望印方與中方共同維護好來之不易的合作發展局面，為包括中國企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

彭博社報道，印度政府在周三發布的聲明中提到，被禁用的中國App「以未經授權方式竊取用戶數據，以及將用戶數據秘密傳輸到印度境外的服務器」。

印度加碼禁中國APP　小米瀏覽器上榜

印度禁微信等中國App 中使館：將採取必要措施維護中企利益

內地環球網援引消息指，印度電子和信息技術部（MEIT）宣布禁用的118款App包括：《絕地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）、名片識別軟件《名片全能王》（CamCard）、百度（Baidu）、照片編輯軟件《Cut Cut》、視訊應用《VooV》、新浪新聞（sina news）、手機淘寶（mobile taobao）、優酷（youku）、支付寶（Alipay）等。

據悉，印度政府６月底已宣布禁用59款中國App，一個月後再次宣布禁用47款中國App。至此，印度政府已禁用224款中國App。

中國外交部當時回應稱，對此強烈關注，並強調印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

中印緊張局勢再度升級後，印度禁止絕地求生等118款中國App。

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責任編輯：馬佩君

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