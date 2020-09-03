【中美角力】美限中國外交官活動 駐美使館批粗暴踐踏《外交公約》（更新版）

中美角力愈演愈烈，美國國務院發聲明表示，在美國的中國高級別外交官，訪問美國大學校園、與本地政府官員會面，須獲得國務院批准，又稱如果中國取消對美國外交官施加的相應限制，會隨時準備予以互惠。中國駐美大使館表示，美方行動是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中指出，多年來中國對在中國工作的美國外交官施加了巨大的障礙、遠超出外交規範。美國外交官嘗試舉辦文化活動，舉行正式會議，以及訪問大學校園時經常受阻。相比之下，在美國，中國外交官享有進入美國社會的開放渠道。

為回應中國長期以來對美國外交官的限制，美國國務院將要求在美國的高級中國外交官訪問美國大學校園，或與當地政府官員會晤，需事先獲得批准。由中國大使館和領事館主持、觀眾超過50人的對外文化活動，也需要獲得國務院的批准。

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美國國務院還將採取行動，以確保所有中國大使館和領事館官方社交媒體帳戶，正確識別為中國政府帳戶。

中國駐美國大使館則表示，美方以所謂對等為由再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

中國駐美國大使館表示，此舉也與美方自我標榜的開放自由的理念背道而馳。中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要便利。我們敦促美方糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

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責任編輯：馬佩君