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【中美角力】蓬佩奧：中國外交官在美國進行特定訪問須事先獲批

國情動向 23:03 2020/09/02

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中美角力愈演愈烈的敏感時刻，美國國務院發聲明「推進中美外交對等（Advancing Reciprocity in U.S.- China Diplomatic Relations）」，國務卿蓬佩奧在聲明表示，在美國的中國高級別外交官，訪問美國大學校園、與本地政府官員會面，須獲得國務院批准。

蓬佩奧表示，如果中國取消對美國外交官施加的相應限制，「我們隨時準備予以互惠」。

聲明提到，多年來，中國對在中國工作的美國外交官施加了巨大的障礙、遠遠超出了外交規範。美國外交官嘗試舉辦文化活動，舉行正式會議，以及訪問大學校園時，經常受阻。相比之下，在美國，中國外交官享有進入美國社會的開放渠道。

因此，為了回應中國長期以來對美國外交官的限制，美國國務院將要求在美國的高級中國外交官訪問美國大學校園，或與當地政府官員會晤，需事先獲得批准。由中國大使館和領事館主持、觀眾超過50人的對外文化活動，也需要獲得國務院的批准。

國務院還將採取行動，以確保所有中國大使館和領事館官方社交媒體帳戶，正確識別為中國政府帳戶。

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責任編輯：馬佩君

中美關係 外交 大學 文娛藝術 中國大使館 蓬佩奧 美國國務院

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