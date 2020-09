美國特朗普政府擬定禁止中國程式TikTok、微信交易具體範疇之際,TikTok美國賣盤疆局未解。TikTok母企字節跳動據報正衡量4大選項,惟每個選擇都面臨頗大局限,有些選項相信無法滿足中美任何一方要求,有些選項則恐怕令買家陷入尬尷境地。

▲ TikTok賣盤正衡量4大選項 中美兩邊都不討好

特朗普要求TikTok在9月15日前出售美國業務,中國則把人工智能技術列入出口管制範圍,令TikTok與潛在買家微軟、甲骨文談判遭遇阻礙,在中美之間兩邊不討好。

路透社引述消息人士報道,字節跳動正考慮以下4大方案,以出售TikTok美國業務:

(1)將TikTok程式的人工智能演算法,剔出出售範圍。演算法是程式的靈魂,負責決定向用戶推薦甚麼內容,令用戶欲罷不能。TikTok賣盤如不包括演算法,則意味買家需在短時間內自行替換,這好比賭博,效果成疑,風險不低。

(2)尋求與美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)談判,爭取最多一年寬限期。 CFIUS是美國聯邦政府機構,負責審查交易是否滿足美國國家安全。但即使CFIUS批出寬限期,也未必與中方審批TikTok人工智能技術出口時間兼容。

(3)尋求中國政府批准向美企出口TikTok人工智能演算法。字節跳動早前已表明,會嚴格遵守中國出口管制新規定。惟同理,這未必與美方時限兼容,而且可能使得交易的中美地緣政治博弈味道更濃,增加買賣雙方風險。

(4)字節跳動以授權形式,容許TikTok美國業務買家使用演算法。這可能無法滿足CFIUS要求,因為特朗普主張,TikTok美國業務要切斷與中國一切連繫。

