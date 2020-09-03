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TikTok賣盤正衡量4大選項 中美兩邊都不討好

國情動向 09:56 2020/09/03

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美國特朗普政府擬定禁止中國程式TikTok、微信交易具體範疇之際，TikTok美國賣盤疆局未解。TikTok母企字節跳動據報正衡量4大選項，惟每個選擇都面臨頗大局限，有些選項相信無法滿足中美任何一方要求，有些選項則恐怕令買家陷入尬尷境地。

TikTok賣盤正衡量4大選項 中美兩邊都不討好

特朗普要求TikTok在9月15日前出售美國業務，中國則把人工智能技術列入出口管制範圍，令TikTok與潛在買家微軟、甲骨文談判遭遇阻礙，在中美之間兩邊不討好。

【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

路透社引述消息人士報道，字節跳動正考慮以下4大方案，以出售TikTok美國業務：

（1）將TikTok程式的人工智能演算法，剔出出售範圍。演算法是程式的靈魂，負責決定向用戶推薦甚麼內容，令用戶欲罷不能。TikTok賣盤如不包括演算法，則意味買家需在短時間內自行替換，這好比賭博，效果成疑，風險不低。

（2）尋求與美國海外投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）談判，爭取最多一年寬限期。 CFIUS是美國聯邦政府機構，負責審查交易是否滿足美國國家安全。但即使CFIUS批出寬限期，也未必與中方審批TikTok人工智能技術出口時間兼容。

華為TikTok風波都有它身影 CFIUS是何機構？

（3）尋求中國政府批准向美企出口TikTok人工智能演算法。字節跳動早前已表明，會嚴格遵守中國出口管制新規定。惟同理，這未必與美方時限兼容，而且可能使得交易的中美地緣政治博弈味道更濃，增加買賣雙方風險。

（4）字節跳動以授權形式，容許TikTok美國業務買家使用演算法。這可能無法滿足CFIUS要求，因為特朗普主張，TikTok美國業務要切斷與中國一切連繫。

TikTok賣盤談判受阻 特朗普重申915期限並要求分成

不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App

4成美國人 撐特朗普針對TikTok行政令

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責任編輯：連兆鋒

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