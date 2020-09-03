「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億

內地一間叫樂拼的公司，多年來仿冒丹麥積木品牌樂高LEGO，產品抄襲程度被指近100％，一度引爆國際媒體關注。事件引發訴訟，內地法院周三（2日）公開宣判這宗樂高仿冒案，主犯李男被判刑6年，並處以9000萬元人民幣（折合港幣逾1億200萬元）罰款，其餘還有8名被告分別被處6個月至4年不等徒刑，並處相應罰款。

案件跨越2015年至2019年4月，李男指使多人購買樂高系列玩具，透過拆解研究、電腦建模、複製圖紙後委託他人開製模具，設立玩具工廠專門複製樂高47個系列、663款拼裝積木，以「樂拼」為品牌，在網路及實體店面販售。

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據了解。樂拼仿製了樂高當年受歡迎的Great Wall of China、DISNEY PRINCESS等4系列產品，仿似度極高。

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至2019年4月23日，上海公安局破獲此案，在李男租下的廠房查獲模具、組裝模具的零件以及樂拼各式包裝盒、說明書，以及銷售出貨單、相關電腦、手機，還有複製樂高系列的樂拼玩具產品。

▲ 內地一間叫樂拼的公司，多年來仿冒丹麥積木品牌樂高LEGO，產品抄襲程度被指近100％，一度引爆國際媒體關注。

經過國家版權保護中心版權委員會鑑定，認為樂拼公司的玩具、圖冊與樂高公司基本相同，構成複製關係。

上海法院審理後認為該案犯罪人數眾多，侵權款式高達上百樣，估計不法所得超過3.3億元人民幣，且絕大多數仿製品已經流入市場，對樂高公司造成重大損失，犯罪情節嚴重，社會危害性極大，因此依照各被告人在共同犯罪中的工作內容，認定被告人李氏為主犯，按照其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰；其餘8名被告人屬從犯，從輕處罰。

樂高LEGO於2018年曾就樂拼侵權在廣東興訟，結果獲判勝訴，先後獲樂拼賠付賠1500萬及450萬人民幣。

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▲ 樂拼產品被指抄足樂高。

▲ 樂拼甚至連品牌名及Logo都抄足樂高LEGO。

責任編輯：鄧國強

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