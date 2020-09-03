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【TikTok賣盤】WeChat、TikTok禁令 據報白宮20日公布適用範圍和生效時間

經濟脈搏 11:34 2020/09/03

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彭博引述知情人士說法報導，特朗普政府正在討論對中國兩大社群平台WeChat和TikTok的禁令範圍和生效日期，可能在9月20日前後公開決策細節。

負責執行禁令的美國商務部正在草擬文件，釐清禁止美國企業和兩家公司交易的確切範圍和實施日期，預定以聯邦公報的形式對外公告。目前不清楚是否會在公告當天一併生效，還是會有過渡期，給企業有遵守規定的緩衝時間。

各方也想知道，這道禁令只限在美國的業務，還是全球業務都會受影響。假如是後者，美國大批企業營收將受到傷害。一些美國官員暗示禁令不會影響美國企業的中國業務，但白宮內部似乎有不同聲音。

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報道引述知情人士說，禁令的範圍攸關生效日期。舉例來說，假如禁令適用所有騰訊業務，就會設置過渡期讓企業有時間遵守；假如禁令範圍較小，過渡期可能較短甚至是立即生效。報道又指出，最終禁令是否會擴大到美國以外地區，全看美國總統特朗普怎麼定奪。

目前美國政府要求字節跳動須在本月中旬之前分拆美國事業才能免於遭禁，知情人士說，假如 TikTok 妥善處理最初行政命令中提及的國家安全風險，包括把美國事業賣給白宮首肯的買家，特朗普可以選擇不實施禁令。

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責任編輯：游昊雲

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