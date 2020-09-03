【中美角力】蓬佩奧倡美大學 披露中企對捐贈基金投資

中美外交再起波瀾，美國國務卿蓬佩奧周三（2日）宣布，限制中國外交官在美活動的措施，包括訪問美國大學等之前，需獲美國國務院的批准。

蓬佩奧又稱，美國的大學要警惕中國威脅，而這些威脅可能以非法資助研究等形式出現，認為美國大學應揭露中國企業對捐賭基金的投資。

他在新聞簡報會上提到，主管經濟成長及能源與環境的國務次卿克拉奇（Keith Krach），近期致信美國大學的董事會，提醒他們警惕中國共產黨構成的威脅，當中可能以致信美國大學的董事會，提醒他們警惕中國共產黨構成的威脅。

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他表示，大學可以通過採取關鍵步驟，確保通過採取一些關鍵步驟是乾淨透明，呼籲披露所有中國公司對捐贈基金的投資，特別是對新興市場指數基金的投資。

蓬佩奧當日聲明，中國高級外交官訪問大學校園或與地方官員會面，必須獲得批准。中方在使領館駐地之外舉辦的任何文化活動，若觀眾超過50人，都要獲得批准。美國國務院還要求將外交社交媒體帳戶界定為政府控制。

他強調，美方只是要求對等，暗示如果中國取消限制，美國也將取消限制。

外電引述中國駐美大使館聲明稱，這是美國對中國外交領事人員再度施加不合理的限制和障礙，敦促美國糾正錯誤，撤銷該決定，並為中國駐美外交領事人員履行職責，提供支持和便利。

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責任編輯：林佩怡

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