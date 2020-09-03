【中美南海角力】中國副外長斥美南海挑事 拉攏日印澳搞反華小圈子

中美南海角力不斷，中國外交部副部長羅照輝周三（2日）批評美國在南海頻頻挑事，是南海和平的最大威脅者，呼籲地區國家高度警覺，把握南海事務主導權，勿讓南海變成國際政治的角斗場；聚焦合作而非對抗，建設更加緊密的中國—東盟命運共同體。

他又斥美國拉攏日本、印度、澳洲搞反華小圈子，奉行「冷戰」思維，中方不會隨美起舞。

外交部昨與中國南海研究院共同舉辦視像研討會，中國、菲律賓、馬來西亞、印尼、柬埔寨、泰國、新加坡、俄羅斯等域內外國家的百多名前政要、官員和專家學者，討論南海問題。東亞合作系列外長會下周舉行，南海問題將引起關注。

美國是南海風險之源 加大軍事活動頻率烈度

羅照輝演講時重申，中國堅持通過談判協商解決爭議，通過對話合作管控分歧；支持依據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，處理南海問題。他表示，南海仲裁案解決不了南海問題，強調中方不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決。

▲ 羅照輝(資料圖片)

羅照輝又認為，美國的介入是南海風險之源，地區國家要同聲共氣，維護南海和平穩定。他說，中國和東盟各國從來無意將南海打造成自身勢力範圍，從未把南海作為地緣博弈的籌碼。南海航行自由根本不存在任何問題，這只是麻煩製造者炮製，想介入南海問題的藉口。

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他稱，近期美國在南海頻頻挑事，違背不選邊站隊的承諾，否定中國合法利益，支持仲裁案，還耀武揚威、大秀肌肉，持續加大南海軍事活動的頻率和烈度。又斥美國粗暴干涉國際海洋法法庭選舉，中方候選人高票當選是響亮回擊。

南海動盪不安 地區國家付代價

他表示，美國介入南海事務，目的是綁架地區國家，在中國和東盟國家之間搞分裂，逼迫東盟國家選邊站隊。而動盪不安的南海只會服務美國利益和全球野心，地區國家卻付代價。美國已成南海和平的最大威脅者、南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石。

羅照輝並提到，美國不僅針對南海，還拉攏日本、印度、澳洲組建「四國機制」（亦被稱為「亞洲小北約」）搞反華小圈子，顯示美國仍奉行「冷戰」思維。中方不惹事，也決不怕事，不會隨美起舞，而要用冷靜和理智戰勝其衝動和焦躁，在堅定捍衛自身主權、安全和發展利益的同時，願與美方共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

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責任編輯：林佩怡

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