【中印衝突】將與中方同台出席上合會議 印度防長並不打算會面

中印邊境緊張程度再度升溫。印媒報道稱，印度國防部長辛格已於當地時間2日抵達俄羅斯以展開為期三天的訪問。在此期間，辛格將參加上海合作組織國防部長會議，中國國防部長魏鳳和也將出席。然而據印度官員透露，辛格並沒有會見魏鳳和的計劃。

中印國防部長同台出席上合會議

環球時報引述消息稱，印度政府在一份聲明中表示，印度國防部長辛格將於5日在莫斯科參與上海合作組織（SCO）國防部長會議，屆時除SCO成員國外，集體安全條約組織（CSTO）和獨聯體（CIS）成員國也將派出官員到訪現場，以紀念第二次世界大戰勝利75周年。

印度官員表示，預計在此次會議中，所有8個上海合作組織成員國的國防部長都將在會議上討論極端恐怖主義等地區安全挑戰以及共同應對這些威脅的方案。辛格還將會見俄羅斯國防部長。

【中印衝突】印度再禁118款中國App 包括絕地求生

【中印衝突】華春瑩：印度聲明「先發制人」不打自招

【中印衝突】殲-20重返邊界地區 解放軍異動應對中印緊張

根據報道，中國國防部長魏鳳和也將出席此次上海合作組織會議。然而根據其他印度媒體发布的報道，當被問及辛格是否將在會議期間與中方官員舉行雙邊會談時，印度官員們表示「不存在此類計劃」。

西藏軍區展開實戰化演訓活動

另一方面，在中印邊境，解放軍西藏軍區近期在高原密集展開了實戰化演訓活動。西藏軍區官方微博評價此次演訓是全要素、全流程、全時段演練指揮控制，兵種融合，火力打擊等重點課目，系統采集高原高寒地域戰訓數據，提升協同打擊和體系作戰能力。

值得注意是，「系統采集高原高寒地域戰訓數據」，類似的表述在以往的演訓中並未出現。

軍事評論員宋忠平介紹，所謂戰訓數據，尤其是高原高寒地帶的戰訓數據，實際上就是指地理環境信息。

【中印衝突】中印邊境再度緊張 環球時報籲強硬回擊：中方需做好備戰工作

【中印衝突】中國企業原油出口 據報失印度國有煉油商生意

【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

他說，「如果要打仗，必須要做到知己知彼，包括自己所在的地理環境、對手所在的地理環境。例如大地地理坐標、高程，不同地區的地形地貌等，都需要建立起完整的數字地圖。這樣在打仗的時候才會形成一個完整的坐標系、數據庫。有了這些，在戰爭中才能更好隱蔽自己、尋找敵人，更準確合理規劃精確制導武器的航跡。」

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道