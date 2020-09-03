中國8月財新服務業PMI勝預期 就業結束收縮開始擴張

8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54，較7月回落0.1個百分點，但高於預期的53.9，連續四個月處於擴張區間。

服務業形勢持續好轉給就業帶來正面促進，當月就業指數為1月疫情後首次站上榮枯線，結束了此前六個月的連續收縮。

走勢與統計局PMI一致

此前公布的8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53.1，創9年高位，帶動8月財新中國綜合PMI上升0.6個百分點至55.1，為2011年1月以來次高。

這一走勢與統計局PMI一致。國家統計局公佈的8月服務業商務活動指數上升1.2個百分點至54.3，綜合PMI則上升0.4個百分點至54.5，創年內新高。

8月服務業新訂單指數繼續小幅下降，但連續四個月處於擴張區間。月內銷售增長的企業普遍反映，企業復工帶動客戶數量增長。在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數雖為近三個月最低，但仍處於擴張區間。

服務業新出口訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降幅輕微。據受訪企業反映，疫情持續，全球需求繼續受到負面衝擊。製造業新出口訂單指數疫情后首次升入擴張區間，帶動綜合新出口訂單總量降幅收窄。

後疫情時代 宏觀政策支持必不可少

8月服務業企業結束了連續六個月的用工收縮態勢，就業指數重回擴張區間。企業因新接業務量增長而增加了用工。不過，製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，8月就業指數連續第八個月處於收縮區間，但降幅輕微。綜合看，兩大行業企業總體用工規模在今年以來首次錄得擴張。

8月服務業企業樂觀度降至近三個月以來最低，但仍處於擴張區間。許多企業預期市況將繼續從疫情中復蘇，客戶需求將會進一步增長。不過，也有部分企業認為未來數月疫情將繼續影響其業務運營和銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從疫情中迅速恢復仍是當前經濟運行的主基調。過去半年中，外需和就業總體表現低迷，8月服務業就業開始回暖，製造業就業亦接近拐點。

他指，目前海外疫情發展仍有不確定性，或對或內國際雙循環的構建仍形成製約。後疫情時代就業的改善需要市場更長期的恢復和企業家更長期的穩定發展預期，在此過程中，相關宏觀政策的支持必不可少。

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責任編輯：蒯宇澄

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