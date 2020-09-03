華為輪值董事長：能打敗華為的不會是美國 而是自己

受美國封殺，中國電訊設備巨頭華為面臨手機核心芯片供應斷層危機，外界關注華為發展前路。華為輪值董事長郭平表示，能打敗華為的不會是美國，而是自己，不能有方向性的錯誤。他指出，華為現階段的重點，是釋放5G等先進技術的紅利。

華為心聲社區發布郭平與新員工座談紀要。郭平提到，美國對華為制裁，令華為獲取先進技術，甚至是維持美國過去技術的持續服務，都有困難，在幫助夥伴建立起新系統、維持現有系統穩定，都帶來很多的挑戰。

他舉例，去年禁用Google 動服務後，華為推出自家的HMS生態系統，是非常困難的事，但經過年取得超出預期的成績。現在對於麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機業務會有一定的困難，但是相信能夠解決。

不能犯方向性錯誤 現重點釋放5G紅利

不過，他強調，能打敗華為的不會是美國，而是在於自己。首先作為擁有一個千億美元的大型公司，不能犯方向性的錯誤。他提到，堅定的正確方向、充滿活力的組織和文化，是華為真正面對的挑戰，處理不好就會失敗和死亡。

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郭平表示，華為未來是聚焦聯接、計算和終端技術領域，志向是成為數字經濟關鍵技術最重要的提供者。而聯接和計算是數字經濟的基礎，當中5G、全光通信、物聯網是聯接技術；雲計算、AI代表計算技術。

他稱，5G標誌進入一個新的萬物互聯的時代，而以5G為代表的先進技術上，華為處於領先地位，目前華為的重點是釋放5G等先進技術的紅利。幫助選擇華為的客戶特別是戰略客戶，體會使用華為技術的好處。華為在歐洲、中東、中國建立突擊隊，把華為各種能力綜合化，幫助客戶成功是這一階段的重點工作。

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責任編輯：林佩怡

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