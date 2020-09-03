內地水災持續 水利部：已致逾7000萬人受災

內地6月起南方多地發生嚴重水災，應急管理部長兼水利部副部長周學文指出，今年雨情汛情多年罕見，全國超過7000萬人次受災，有271人死亡及失踪，直接經濟損失2100多億元（人民幣，下同）。而目前仍處於主汛期，預期秋季汛情仍然嚴峻。

直接經濟損失2100多億元人民幣

周學文表示，今年洪災遍及全國31個省區中的28個，7047.1萬人次受災，較近5年同期平均值多出17%；死亡及失蹤271人，較近5年同期平均值減少49.8%；緊急轉移安置469.5萬人次，較近5年同期平均值多出47.3%，且是近年來最多。

他表示，今年洪災造成一些地方災害程度深，農田、養殖、城鄉商戶、基礎設施等受損嚴重，導致直接經濟損失2143.1億元，較近5年同期平均值多出27%。

周學文說，今年中國氣候整體偏差，雨情、汛情「多年罕見」。主汛期以來，全中國有751條河流水位超出警戒線，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等河湖共發生18次編號洪水，長江、太湖更發生流域性大洪水。其中，長江上游發生特大洪水，淮河也發生流域性較大洪水。

秋季汛情仍然嚴峻

至於災後重建，周學文表示，將加大對重點地區恢復正常生產、生活秩序的支持，重點支持包括安徽、江西、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、甘肅、貴州、陝西在內受災嚴重的省區。目前已累計下撥中央救災資金25.75億元及救災、防汛物資。

國家防汛抗旱總指揮部辦公室主任李坤剛則表示，今年的秋汛形勢總體看，絕不可小視，不可有絲毫的懈怠。從歷史規律來看，進入秋季之後，中國西南、西北等一些省份降雨連連，往往導致嘉陵江、漢江、渭河等河流發生秋季洪水。從預測預報情況來看，今年秋季華西秋雨開始時間較常年偏早，雨量總體偏多。

責任編輯：蒯宇澄

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