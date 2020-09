【中美角力】蓬佩奧再談脫鉤：美最大外國勢力威脅是中國

美國政府宣布加強限制中國外交官在美活動後,美國國務卿蓬佩奧先後接受電視台訪問,再度談到美國能否與中國完全脫鉤的問題。他宣稱,中國共產黨對美國的威脅已大於俄羅斯,中方以俄羅斯沒有用的手法,滲透美國,特朗普不容這情況持續下去。

中國政府已多次反駁美國的指責,強調中方不是蘇聯、沒有取代美國的意圖,批評美方抱冷戰思維。

中方多次批美國「冷戰思維」

蓬佩奧接受電視台節目主持人、保守派名嘴肖恩·汗尼提(Sean Hannity)訪談時,被問到,「在您擔任國務卿之前,您是中央情報局局長。您是否認為中國是我們最大的威脅?與俄羅斯同等還是領先於俄羅斯」?

蓬佩奧回應時直指,「美國面臨的最大單一外國勢力威脅,是中國共產黨」。

華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖

【中美角力】蓬佩奧倡美大學 披露中企對捐贈基金投資

他又說:

中國共產黨正在建設自己的軍隊,它以俄羅斯沒有的方式滲透到美國,中方對國有企業和公司補貼,增自身加經濟實力,摧毀數十家遍布美國中心地帶的公司、以及其數千個工作。

The Chinese Communist Party is building out its military, it has infiltrated the United States in ways that Russia has not, and its economic might has been used through state-owned enterprises and subsidizing companies to destroy tens of thousands of jobs all across the heartland in America.