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【中美角力】蓬佩奧再談脫鉤：美最大外國勢力威脅是中國

國情動向 13:50 2020/09/03

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【中美角力】蓬佩奧再談脫鉤：美最大外國勢力威脅是中國

美國政府宣布加強限制中國外交官在美活動後，美國國務卿蓬佩奧先後接受電視台訪問，再度談到美國能否與中國完全脫鉤的問題。他宣稱，中國共產黨對美國的威脅已大於俄羅斯，中方以俄羅斯沒有用的手法，滲透美國，特朗普不容這情況持續下去。

中國政府已多次反駁美國的指責，強調中方不是蘇聯、沒有取代美國的意圖，批評美方抱冷戰思維。

中方多次批美國「冷戰思維」

蓬佩奧接受電視台節目主持人、保守派名嘴肖恩·汗尼提（Sean Hannity）訪談時，被問到，「在您擔任國務卿之前，您是中央情報局局長。您是否認為中國是我們最大的威脅？與俄羅斯同等還是領先於俄羅斯」？

蓬佩奧回應時直指，「美國面臨的最大單一外國勢力威脅，是中國共產黨」。

The single greatest threat to the United States of America from a foreign power emanates from the Chinese Communist Party.

華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖

【中美角力】蓬佩奧倡美大學 披露中企對捐贈基金投資

他又說：

中國共產黨正在建設自己的軍隊，它以俄羅斯沒有的方式滲透到美國，中方對國有企業和公司補貼，增自身加經濟實力，摧毀數十家遍布美國中心地帶的公司、以及其數千個工作。

The Chinese Communist Party is building out its military, it has infiltrated the United States in ways that Russia has not, and its economic might has been used through state-owned enterprises and subsidizing companies to destroy tens of thousands of jobs all across the heartland in America. 

蓬佩奧重申，特朗普政府不會容許這些事情繼續。他又重提新冠肺炎全球疫情中，中國的角色問題。

蓬佩奧：特朗普擬對中國留學生出手 數周內公佈

【中美角力】美限中國外交官活動　駐美使館批踐踏外交公約

同一天，蓬佩奧在接受前白宮助理薩巴斯蒂安·戈爾卡（Sebastian Gorka）主持的一檔節目中被問到，美國一定要跟中國這個世界上最大的共產黨國家做生意嗎？

蓬佩奧稱中美交往　美處不利位置

蓬佩奧回答時宣稱，數據顯示，幾十年來，至少過去15至20年來，中國「一直在剝削美國」，特朗普是第一個指出問題並承認美國必須做出回應的總統。

他說，由於特朗普政府採取的行動，情況正在出現變化，但還有更多的事情要做。蓬佩奧說，「我不知道最終會怎麽樣，但美國將要求中國的行爲必須透明、公平、對等並且敬重美國長期以來珍惜的那些最重要的人權價值」。

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責任編輯：鄧國強

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