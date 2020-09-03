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中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽

社會熱點 13:56 2020/09/03

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中國科幻《三體》登Neftlix 《權力遊戲》主創擔旗卻遭吐槽

繼《流浪地球》後，中國科幻作家劉慈欣作品《三體》登上國際影視舞台。Netflix拍板製作《三體》連續劇，並受紅極一時史詩劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）兩名主創操刀，監制更包括荷里活影星畢彼特。不過，《權力遊戲》最後一季被指「爛尾」備受爭議下，主創兩人拍攝《三體》，卻遭不少內地網友吐槽（不給面子、調侃、柴台），擔心會「毀了」《三體》。

Netflix日前宣佈將《三體》改編為連續劇，聘請劉慈欣，以及小說英文譯者劉宇昆為製作顧問，《權力遊戲》電視劇主創人貝尼奧夫（David Benioff）及威斯（D. B. Weiss）擔任編劇與監制。

貝尼奧夫、威斯在坊間合稱「2DB」，兩人指《三體》是他們看過最為雄心勃勃的科幻系列作品，他們計劃用未來幾年時間改編成劇劇。Netflix高層則形容2DB有處理跨越時空鴻篇鉅著的經驗，公司期望向劉慈欣作品致敬，並引領觀眾踏上難忘旅程。

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《三體》（英文：The Three-Body Problem）是劉慈欣的系列長篇科幻小說，分為三部曲《三體》、《三體Ⅱ：黑暗森林》及《三體Ⅲ：死神永生》。《三體》講述人類文明和外星「三體文明」較量的故事，《三體》首部曲獲得2015年世界科幻年會頒發雨果獎（Hugo Award）。

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不過，2DB操刀製作《三體》連續劇似乎不是太令網民放心。

2DB執掌8季HBO劇集《權力遊戲》之中，開首多季雖然令人拍案叫絕，但後來口碑逐漸變得平平，最後一季更將集數大幅壓縮，原本深受喜愛的「龍母」甚至顯得一夜間性情大變，多個角色設定也被指崩盤。美國有人發起聯署，要求重拍《權力遊戲》尾季，結果獲得超過72萬人聯署。2DB後來也逼於壓力離開了HBO。

內地傳媒《21世紀經濟報道》稱，大家一開始對《權力遊戲》愛得有多深，後來對結局爛尾就恨得有多深。內地社交平台亦出現不少諷刺和質疑聲音，有網民笑言「這兩人怎麼還能接到工作」，亦有人稱「先是狂喜，然後一看這兩位編劇...完蛋」。但也有人表示不用擔心，因為有《三體》劇集有原著小說加持，2DB「應該不會太過份」。

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責任編輯：連兆鋒

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