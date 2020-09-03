【中國經濟】內地銀行為穩就業多請人 但迎來降薪潮

疫情對內地經濟的影響並未完全消弭，外界關注銀行業是否出現裁員潮。不過，內媒統計指出，銀行業裁員情況並不明顯，為響應內地官方穩就業的號召，不少銀行反而在增加員工，其中，郵儲銀行員工數更大增12.37%。

但與此同時，銀行業出現了降薪潮，江蘇銀行上半年員工人均收入降幅更高達17.67%。

不少銀行增加招聘員工

據界面新聞報道，今年上半年，受疫情以及各銀行金融科技轉型等影響，據不完全統計，有至少1,300多家銀行網點、分支機構被關閉。與此同時，人員削減、結構調整也成為業內議論的焦點話題。不過，銀行業的裁員情況並不明顯，不少銀行的員工反而在增加。

報道指出，這是為響應內地官方「穩就業」的號召。僅工行一家今年校園招聘人數就達到1.8萬人。

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六大國有商業銀行中，僅本身員工數量最多的農行、工行員工數量按年減少2.02%、0.99%；中行、交行、建行則是小幅度增加；而郵儲銀行員工數更大增12.37%。

股份制銀行方面，僅興業銀行員工數減少0.74%，浦發銀行和平安銀行員工數上半年則增加4.61%和4.33%。

六大國有行人均收入全面下滑

雖然內地銀行業並未出現裁員潮，但薪酬降低情況則較為普遍。報道指出，根據2020年中期業績報告統計發現，內地36家A股上市銀行中，除去3家未透露相關數據無法計算，有16家銀行上半年員工收入出現年比下降。其中，江蘇銀行上半年員工人均收入降幅更高達17.67%。

具體來看，六大國有商業銀行上半年職工人均收入全面出現下滑。其中，交通銀行人均收入雖然最高，達到17.69萬元（人民幣，下同），但降幅也高居首位，達6.32%。

其次為建設銀行，降幅6.11%，人均收入13.14萬元；工商銀行降幅最小，僅0.45%；郵儲銀行人均收入最低，為12.05萬元。

在股份行方面，平安銀行依然保持人均收入的領先地位，為30.06萬元，比去年同期下降10.31%；華夏銀行降幅居次，為7.80%。

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早前傳出降薪20%傳聞的中信銀行，今年上半年人均收入則是增長13.83%。

在城市商業銀行、農商行方面，江蘇銀行上半年員工人均收入年比下降17.67%，是所有上市銀行中降幅最大，上海銀行則以12.53%的下降幅度排名第二，但這兩家銀行，上半年凈利潤增其實分別成長5%、4%。

責任編輯：尹航

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