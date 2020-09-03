華為高層談科技脫鉤：一個世界兩套系統是可能的

中美角力白熱化，美國繼封殺中國電訊設備巨頭華為，又向中國短片平台抖音的海外版TikTok下禁令，被視為美國尋求與中國科技脫鉤，未來科技世界更可能因此被劃分為兩個陣營。

華為輪值董事長郭平認為，「一個世界兩套系統，是可能的」，華為要成為先進的代表，研發、製造、物流、財經、IT都需要創造性突破，實現極端環境下生存，並且持續領先。中國是大本營，但不能只有大本營，還需要在全球市場上盡己所能地拼搏，獲得好的結果。

華為輪值董事長：能打敗華為的不會是美國 而是自己

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郭平向新員工座談時，引述美國司法部長巴爾年初演講的內容稱，19世紀以來，美國在創新和技術上的每一個領域都處於世界領先地位，正是美國的科技實力使美國繁榮和安全。他說，中國領先會讓美國失去主導世界的權力，而5G技術處於未來技術和工業世界的中心，中國已在5G領域處於領先地位，美國因此要打壓華為。

有員工提到，去年5月美國將華為列入實體清單，華為旗下海思半導體的地位一下子提升，但如果以後遇到最極端的情況，海思的戰略地位會有何變化？郭平表示，建立備胎計劃已經10幾年，當時用的是別人芯片，但仍然保持足夠投資去做海思，現在華為作為一個系統設備公司扎到根，芯片設計就到根了。

他說，前端還有芯片製造工藝、製造設備和原材料，這幾道關是美國約束華為的地方。華為會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前端的夥伴完善和建立能力，相信若干年後會有一個更強大的海思。

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責任編輯：林佩怡

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