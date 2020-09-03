【中美角力】經濟學家：若美及盟友與華脫鉤 中國潛在經濟增長將跌至1.6%

中美角力白熱化，脫鉤成焦點話題。彭博經濟學家歐樂鷹與Björn van Roy撰文稱，若中美雙邊關係崩潰，中國付出的代價比美國更大，但不會為雙方帶來滅頂之災。但如果美國和盟友一同與中國脫鉤，對中國將是一場災難，潛在經濟增長將降至1.6%。

中美關係若脫鉤，到2030年中國GDP增速將下降至3.5%；若兩國關係大致保持不變，GDP增速預計為4.5%。美國方面，2030年的GDP潛在增速也將從1.6%下降至1.4%。文章認為，中國受到的影響更大，說明中國在技術領域正追趕，保持跨境思想和創新交流對中國更有裨益。

不過，若美國總統特朗普連任，或其對手拜登當選後，拉上日本、德國、英國和其他盟國都將中國崛起視作威脅，對中國是真正的噩夢。文章稱，美國和其他主要經濟體若與中國脫鉤，對中國將是災難，潛在經濟增長將降至1.6%。

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脫鉤不需所有關係決裂 尖端技術貿易將終止

權衡經濟成本的方法有三種。公司層面──面臨關稅和制裁的公司損失利；短期GDP──關稅和不確定性拖累產出；潛在成長──切斷經貿技術往來會破壞長期成長潛力。

在彭博經濟研究的模型中，脫鉤不需要中國和美國及其盟友的所有關係決裂，而是對潛在增長有利的所有關係破裂。大豆和紡織品貿易，因其生產率未來沒有多少上升空間，還可以繼續；尖端技術貿易往來將終止。

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責任編輯：林佩怡

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