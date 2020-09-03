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【中美角力】美國倘拉攏盟友跟中國脫鉤　內地GDP或放緩至1.6%

經濟脈搏 17:55 2020/09/03

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中美角力白熱化，脫鉤成焦點話題。彭博經濟學家歐樂鷹與Björn van Roy撰文稱，若中美雙邊關係崩潰，中國付出的代價比美國更大，但不會為雙方帶來滅頂之災。但如果美國和盟友一同與中國脫鉤，對中國將產生沉重打擊，潛在經濟增速將降至1.6%。

中美關係若脫鉤，到2030年中國GDP增速將下降至3.5%；若兩國關係大致保持不變，GDP增速預計為4.5%。美國方面，2030年的GDP潛在增速也將從1.6%下降至1.4%。文章認為，中國受到的影響更大，說明中國在技術領域正追趕，保持跨境思想和創新交流對中國更有裨益。

不過，若美國總統特朗普連任，或其對手拜登當選後，拉上日本、德國、英國和其他盟國都將中國崛起視作威脅，對中國是真正的噩夢。文章稱，美國和其他主要經濟體若與中國脫鉤，對中國將是災難，潛在經濟增速將降至1.6%。

【中美角力】蓬佩奧再談脫鉤：美最大外國勢力威脅是中國

【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰

脫鉤不需所有關係決裂 尖端技術貿易將終止

權衡經濟成本的方法有三種。公司層面──面臨關稅和制裁的公司損失利；短期GDP──關稅和不確定性拖累產出；潛在成長──切斷經貿技術往來會破壞長期成長潛力。

在彭博經濟研究的模型中，脫鉤不需要中國和美國及其盟友的所有關係決裂，而是對潛在增長有利的所有關係破裂。大豆和紡織品貿易，因其生產率未來沒有多少上升空間，還可以繼續；尖端技術貿易往來將終止。

【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放

【中國經濟新佈局】科技尖刀戰略 輸不起的大國戰爭

責任編輯：林佩怡

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