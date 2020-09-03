【新冠肺炎疫苗】76富國響應募捐疫苗　中國擬加入獨缺美國

由世界衛生組織（WHO）等機構共同領導的全球COVID-19疫苗分配計畫，目前已有76個富國允諾加入，中國也很有機會入團，全球主要大國裡只有美國不參加。

「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）是由世衛、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，用以防止各國政府藏私COVID-19疫苗，並讓各國國內高風險族群能優先施打。

GAVI執行長柏克利（Seth Berkley）表示，COVAX計畫現已取得日本、德國、挪威及其他70多國簽署加入，各國原則同意透過此一全球機制籌獲疫苗。柏克利告訴路透社：「到目前為止，我們已有76個高收入與中上收入國家提交參與確認，預計還會有更多國會加入。」

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柏克利還說，COVAX協調人員也在與中國討論加入事宜，「我們昨天已與對方討論，目前雖還未與中方簽署協議，但北京給出相當正面的訊號」。

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會也證實，中方支持這個計畫，一直與世衛及其他發起方保持溝通，會繼續保持密切聯繫。中國早已宣布一旦疫苗研發成功並投入使用，將作為全球公共財，中國的作法與COVAX完全一致。

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路透社引述柏克利指出，參加COVAX計畫的富國將以國內預算資助疫苗採購，再透過捐贈COVAX來援助92個較貧窮的夥伴國，達到疫苗公平分配。參與COVAX的富國也可透過雙邊協議與其他相關計畫，自由籌獲到疫苗。

歐盟表示成員國可透過COVAX採購COVID-19疫苗，顯示立場也已鬆動。美國因特朗普政府不滿有世衛參與，昨天已表示不會加入COVAX。柏克利表示他對美國的決定毫不意外，但會繼續與華府溝通。COVAX的目標是在2021年底前籌獲、交付20億劑核准上市的疫苗；目前COVAX已有9支候選疫苗。

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責任編輯：游昊雲

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