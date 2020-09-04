【華為芯片】華為投入研發費  高於25個省的啟示

美國針對中國打科技戰，華為首當其衝被封殺，芯片成為關鍵戰場。近日多次就科技創新問題表態，要求「打好關鍵核心技術攻堅戰」。然而，搞高科技不能一蹴而就，短期亦難見成果，0需腳踏實地、埋頭苦幹，從最根本研發起步。

最近，國家統計局發布的「2019年全國科技經費投入統計公報」顯示，華為一家公司的研發支出祝高於內地25個省級行政區。由此可見，一是華為成功並非僥倖，而是長期投入的結果；其次，內地大部分省市對研發投入仍未有足夠重視，大部分仍只著眼短期見效的基建為主。

根據統計局公報顯示，2019年中國全國共投入R&D經費（研發投入）22,143.6億元人民幣，按年增長12.5%，與國內生產總值（GDP）的比值為2.23%，按年提高了0.09個百分點。

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2019年的數據顯示，如果把北京、上海、深圳三城的研發經費加起來，共計4,390億元，相當於全國研發經費的20%，顯示這三個城市對研發的重視。

值得一提的是，華為2019年的研發支出達到1,317億元，佔其銷售收入的13.9%，已佔全國研發經費的6%。如果把華為列為一個省級經濟體，其研發支出可以排名中國內地第7，僅次於廣東、江蘇、山東、北京、浙江、上海，高於內地25個省級行政區。

美國《財富》雜誌最新的榜單顯示，中國擁有的世界500強數量已超過美國，但從研發投入看，前30名企業裡只有華為和阿里兩家中國企業，而美國企業有15家，德國有6家，差距還是比較大的。

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中共總書記習近平近日多次就科技創新問題表態，要求「打好關鍵核心技術攻堅戰」。國務院8月發布「新時期促進積體電路產業與軟體產業高品質發展若干政策」，對先進製程從過往最高5年免稅變為10年免稅，覆蓋範圍從代工上下延伸至設計／軟體、材料、設備到封測，且對記憶體、化合物半導體更有專門優惠。可以預見，在「十四五時期」進入新發展階段的背景下，政策層面也將為「突破關鍵核心技術」提供更多政策支持。

然而，內地很多地方政府及一些機構，慣於迎合政府發布政績的心理需要，追求短期成功，甚至坑蒙拐騙；早年「三大戰役」、「中國芯」工程、國家半導體基金、各地政府「造芯運動」等等，消耗了財政上萬億資金，但財政的錢通常會引來大量的分肥者，而一些邀功心切的官員則主動配合，睜一只眼閉一只眼，各得其所。

這兩天爆出的武漢宏芯半導體三年花掉千億，至今未有生產線動工而資金鏈已斷裂，正正是一個典型例子，在一窩蜂「大幹快上」的浪潮下，這些事件肯定陸續有來。

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事實上，搞高科技必須有扎扎實實的基礎科研做根本，長期投入研發與人才培養最關鍵。正如芯片業內人士所指，商業性用的芯片與專門的如太空、軍用芯片不同，要顧及大量生產的穩定性、高速的換代，容錯率極低。

該人士指，就算給你所有圖紙、流程、指南、手冊，派專家手把手教你，你也很難設計、製造出合格的芯片，因為裡面還涉及很多無法用文字語言描述、無法固定的技術訣竅。沒有長期的經驗積累是無法參與競爭的。芯片真的是像它的製造工藝那樣是「磨」出來的。

因此，在中國如華為這樣大量投入研發的企業太少，地方政府也只著眼追求短期效益，如果這種心態不改變，不能型造良好的環境，讓扎扎實實做事的誠信企業得以生存，這樣只會劣幣驅良幣，中國在高科技上將難與先進國家比肩。

本報記者：鄧中建

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