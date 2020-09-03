【二戰勝利】環球時報：美國在二戰中犧牲少收穫多 所以挑起對抗很輕率

正值二戰結束75周年之際，官媒環球時報發表社評表示，中美同為二戰盟友，但如今，美國卻將二者關係「搞得別別扭扭」。社評還稱，回過頭看，「可能是美國死的人少，從戰爭中得到的又很多」，「它更加相信力量就是一切，因此它今天對於挑起大國對抗比誰都輕率。」

環球時報：美國目標是中國像蘇聯一樣崩潰

環球時報發表題為「9月3日，請所有戰勝國都莫忘初心」的社評稱，中國、俄羅斯同美國共為二戰盟友，可惜的是，戰爭結束70多年後，中俄都成了美國公開宣布的「戰略競爭對手」，中國俄羅斯作為兩個獨立的大國，美國都搞得別別扭扭的。

社評提到，「二戰中美國在大國里受的損失最小，本土沒有受到攻擊，而它從經濟和國際秩序方面的收獲又是最大的。二戰後美國成為西方的絕對首領，它聚集了因此而贏得的各種資源，通過一場冷戰又把蘇聯搞垮了，成了全球唯一超級大國。它現在又想調動全球資源圍堵中國，它的目標是中國最好像蘇聯一樣崩潰、解體。」

「回過頭來看，可能是美國死的人少，從戰爭中得到的又很多，那場戰爭的記憶對它來說光榮和利益與犧牲的代價不成比例，它更加相信力量就是一切，因此它今天對於挑起大國對抗比誰都輕率。」

社評又指，今天的美國執政團隊看上去很希望把對蘇聯的冷戰在中國身上重複一遍，中國的力量逐漸增強，美國有了戰略上的不安，就斷然從根本上扭轉中美關係的方向，公然把兩國之間的猜忌朝著戰略敵對的方向推。

社評還稱，美國現在試圖圍繞中國構建「印太版北約」，圍著中國家門口進行軍事挑釁，支持台灣的分離主義，慫恿印度等與中國對抗，這哪里還有一點希望印太地區維持長期和平的樣子？

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責任編輯：尹航

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