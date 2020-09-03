【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機

中美科技戰白熱化，美國新制裁令恐令華為面臨「斷芯（芯片又稱晶片）」危機，華為創辦人任正非在早前的談話中，直指美國有政客想華為死；但他亦透露出應對美國技術圍堵的戰略：擴大利用俄羅斯科技和專家。

微信公衆號《上海交通大學》8月29日發布題為「如果有人擰熄了燈塔，我們怎麼航行——任正非在高校座談時發言紀要」的文章，為任正非與該校及復旦大學、東南大學、南京大學座談時的發言全文。

任正非與大學對話 透露新戰略

時值中美角力不斷升級，任正非在談話中提及美國的封殺令：

我們公司也曾想在突進無人區後作些貢獻，以回報社會對我們的引導，也想點燃 5G 這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來......我們才明白美國的一些政治家希望我們死。

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但任正非指出，「求生的慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路」。美國技術圍堵下，華為如何求生？任正非透露出端倪：

我們過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將我們納入實體清單後，我們把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

華為計劃增加使用俄羅斯科學團協助開發技術，減少依賴美國，其實是他們長久以來的戰略之一。

任正非去年接受央視《面對面》訪問，曾透露華為早已看上俄羅斯。「1999年（華為）便在俄羅斯的莫斯科建立一個研究所，這個研究所的主要研究方向是算法」。

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華為去年亦增設多3個俄羅斯研發中心，增加當地員工500人，並計劃5年內招聘1000名專家。

華為早於1999年已與俄羅斯作技術合作

俄羅斯已繼歐洲和北美，成為華為第三大海外研發中心集中地，華為同時向當地高校，發出140項技術合作計劃，此外，華為完成收購俄羅斯的AI公司沃科德，獲得其人臉辨識技術專利及設備，交易額達4000萬至5000萬美元。

華為早已與俄羅斯最大電信公司MTS於2019年中簽訂了5G合同，今年陸續落實開發俄羅斯的5G網絡。俄羅斯亦早已表明不會跟美國一樣處置華為，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）更宣布準備與華為展開合作。

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責任編輯：鄧國強

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