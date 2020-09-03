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【糧食安全】山東「小麥莖基腐病」蔓延 殃及逾1200萬畝地

社會熱點 18:04 2020/09/03

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內地糧食問題備受關注，山東近日透露，當地「小麥莖基腐病」蔓延迅速，今年發生面積已突破1200萬畝，成為小麥重大病害，對糧食安全構成嚴重威脅。

據內地傳媒報道，山東農業部門上月底下發有關加強小麥莖基腐病治理工作的通知。通知稱，自2015年發現零星小麥莖基腐病菌以來，逐年迅速在全省擴展蔓延危害，危害不斷加重，今年全省發生面積已突破1200萬畝，遍布15市123個縣（市、區），個別管理粗放重發地塊白穗率達30%至50%。

資料顯示，小麥莖基腐病，主要由假禾穀鐮孢菌（Fusarium pseudograminearum)、禾穀鐮孢菌（Fusarium graminearum）等病菌綜合侵染引起的真菌病害。該病害一旦侵染，小麥分蘗減少，病株矮弱，穗粒數減少，粒重降低，後期易形成枯白穗，減產嚴重。

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該病源菌可在土壤中存活，隨著農事操作及流水傳播蔓延。因種植制度和耕作方式變化，近年山東小麥、玉米雙季秸稈大量粗放還田，對病原菌越冬越夏極為有利，為該病大面積發生積累充足菌源。

通知要求，採取有效措施遏制蔓延勢頭，降低危害損失，夯實糧食安全基石。各地要密切監測病情動態，及時發動早春統防統治，同時加強栽培管理，科學供給肥水，防範低溫冷害，增強小麥植株抗病能力，力保糧食豐產豐收。而治理技術意見提出四大關鍵措施，包括做好監測調查、科學栽培管理、種子處理及藥劑防治。

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責任編輯：林佩怡

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