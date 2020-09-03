外媒揭迪士尼做了這些事 為真人版《花木蘭》迎合中國市場

由劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》，受新冠肺炎疫情影響一再延期後，美國等地改於網上串流平台Disney+上架，而內地及本港終於開畫有期，分別於本月11日、17日上映。

耗資2億美元的《花木蘭》，迪士尼製作成本最高的真人版電影，外界關注最終票房表現如何，尤其是中國市場表現。外媒報道，迪士尼為迎合中國市場，除了演員陣容以華裔演員為主，因等待劉亦菲空出檔期而推遲1年多上映，還與中國政府合作，以避免爭議順利上畫，並呈現符合中國價值觀的主角和情節。

請中國部門過目劇本 刪除中國觀眾反對畫面

《華爾街日報》引述參與制作的人士稱，為指導《花木蘭》拍攝，製作團隊對中國歷史作了數月研究。為避免爭議，並保證能在中國上映，迪士尼諮詢中國的顧問，還請中國相關部門過目劇本。知情人士透露，中國電影主管部門的意見包括不要聚焦某一特定朝代等。

▲ 隨著疫情穩定，《花木蘭》在內地、香港上映有期。

真人版《花木蘭》所強調的價值觀，也與1998年動畫版《花木蘭》不同。當年中國最初禁止迪士尼在中國發行動畫版《花木蘭》，以報復該公司前一年發行電影《達賴的一生》。數月後，中國允許動畫版《花木蘭》上映，但票房慘淡，除了因盜版充斥、上映時間不利，電影所表達的觀念也是原因之一。

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報道指出，部分中國觀眾拒絕迪士尼《花木蘭》動畫，因為相較重視家庭等中國人看重的理念，該電影被指更多倡導自我蛻變等西方價值觀，主要強調主角努力尋找自我的過程，不符這個代父從軍的民間故事有關孝順、儒家思想的精神。據了解，新版電影強調家庭和社區價值觀。

另外，一名知情人士透露，一批觀看試映的中國觀眾，反對花木蘭和她的愛人激吻的畫面，隨後迪士尼刪掉了這個鏡頭。

真人版《花木蘭》也迎合當代社會對性別的敏感。在動畫版《花木蘭》中，花木蘭的戰友意外發現花木蘭是一名女性，而在真人版電影中，女主角自己決定何時、如何披露自己的身份。

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責任編輯：林佩怡

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