人民幣短期走強有支持  後續還看美國總統大選

人民幣滙率8月中旬以來衝關奪隘走出凌厲升勢，有些出乎市場預料。不過，人民幣的升值並非沒有基礎，短期仍有上升空間。之後的走勢則恐怕要看11月美國總統選舉候選人如何操作「中國議題」。

這一輪人民幣的升浪主要有以下幾個因素：

1、8月25日中美高層通話確認第一階段貿易協議繼續推進，令市場對中美貿易戰升級的憂慮暫緩，人民幣隨即展開補漲行情。整個8月大漲1.84%，一度升穿6.82關口，創19個月最大月度漲幅。

2、從近期內地公布的數據看，中國經濟疫後穩步復甦，在全球主要經濟體中表現最好，支撐人民幣走強。

3、在美聯儲寬鬆政策背景下，美元指數不斷探底，且短時間難以出現大幅反彈。

4、國內資產吸引力不斷增強。如8月13日，人民銀行在香港發行兩期共計300億元的人民幣央行票據，中標利率均為2.70%。投標總量約624億元，接近發行量的2.1倍，表明人民幣資產對境外投資者具有較強吸引力。

5、受疫情影響，今年中國遊客都不出國旅遊了，美國未來也可能對中國留學生祭出限制措施，出國留學也可能減少，購滙需求也相應減少。

關係人民幣國際化推進高水平開放

市場人士還注意到，在這一輪人民幣升勢中，人行沒有利用其逆周期工具來遏制人民幣走勢，這表明官方默許人民幣升值。滙豐銀行高級外滙策略師王菊表示，人民銀行容忍人民幣進一步升值，因為當局正積極推動中國企業及其外國交易對手之間的人民幣國際化。

人民幣兌一籃子貨幣的貿易加權指數在兩周內也上漲了逾1%，這意味着人民幣的走勢不僅僅是因為美元疲軟。

國家外滙管理局副局長陸磊近日曾表示，要推動以人民幣國際化為核心的高水平開放，促進金融大國向金融強國轉變。

有利穩定中美貿易協議發揮作用

此外，雖然全球新冠疫情當下仍然陰霾不散，但市場仍看多短期人民幣升勢難以阻擋，市場預期人民幣兌美元可見6.7算。

其中一個主要原因是，雖然中美「新冷戰」火花四濺，但中美在貿易議題上突然意外的平靜。對特朗普政府來說，在經濟衰退和大選臨近的情況下，可能更需要這份經貿協議發揮作用。

而對中國政府來說，則希望不惜一切代價維持該貿易協議以避免中美「脫鉤」。這份經貿協議不僅是美中兩國關係中唯一的亮點，也可能是中方與美方最重要的紐帶。而人民幣升值則可以提高中方的購買力，並消除美方對不公平貿易的疑慮。

▲ 人民幣後續走勢，還看11月美國總統選舉候選人如何操作「中國議題」。

看特朗普拜登如何操作中國議題

不過，正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，人民幣貶值的風險也同樣來自中美關係。

雖然市場暫時普遍看好人民幣後市，不過美國大選臨近，仍須提防中美關係變化而造成的人民幣突貶。

事實上，中美一系列尖銳的矛盾會一直影響人民幣滙率變化。不論是特朗普還是拜登，無管誰當選，都會繼續咬緊中國不放。不排除特朗普在競選形勢落後的情況下走極端，將中美關係推到崩裂的邊緣來獲得更大的支持。

特朗普不止一次揚言，不惜和中國斷絕關係，不和中國做生意。如果真出現這個結果，所謂中美貿易協議恐怕也沒有存在的意義。

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本報記者：黃兆康

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