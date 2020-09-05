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英超煞停內地轉播 PP體育據報起訴英超聯（更新版）

社會熱點 09:29 2020/09/05

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新一季英格蘭足球超級聯賽（EPL），將於9月12日開波前夕，PP體育周四（3日）晚間突通過官方微博宣布，與英超聯解約。轉播權一事至周五（４日）晚間再有新進展，內地《新京報》報道，PP體育決定起訴英超聯。

報道指，疫情令英超一度停擺，轉播價值大打折扣。此前天空體育（Sky Sports）、英國電信體育（BT Sport）等英國國內轉播方，要求從英超聯退款3.3億英 鎊。今年6月，英超和天空體育達成協議，退還1.7億英鎊轉播費，條件是延期至2021/22賽季結束，在此之前天空體育正常支付預定費用，從而保護英超和各球隊的現金流。

PP體育與英超聯賽轉播權解約一事有最新進展，內媒報道PP體育決定起訴英超聯賽。（法新社資料圖片）

惟知情人士透露，雖然英超聯以延期退款的方式，與英國國內轉播方重新商定轉播協議，但當中國轉播方同樣地提出重新商定協議時，則沒有獲得英超方面同意。

PP體育：已按協議超額預付版權費

PP體育周四的聲明表示，與英超在版權價值方面存在分歧，目前未能與英超達成協議，雖然PP體育已依照協議向英超聯賽超額預付版權周期費用，但PP體育仍將終止與英超的合作。

PP體育稱，其戰略發展方向不會改變，版權策略調整是基於客觀事實和戰略考慮做出的正常調整。

PP體育就英超解約聲明如下：

英媒：PP體育拖欠16億英超版權費

同日稍早，英超聯賽官方宣布，與內地電視轉播商終止合作，所指的是蘇寧體育集團旗下的PP體育；2016年11月17日，PP體育中標2019-2022賽季英超中國內地及澳門地區的獨家全媒體版權。

據英國《泰晤士報》記者Martyn Ziegler透露，是由於拖欠轉播費用，英超才考慮終止與PP體育的合約。該記者表示，目前PP體育已拖欠首年1.6億英鎊（約16億港元）的版權費達半年之久。

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責任編輯：馬佩君

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