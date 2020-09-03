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【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌

國情動向 22:08 2020/09/03

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中美角力白熱化之際，中國國家主席習近平今天（3日）在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會上，強調「5個不答應」，似在對美國喊話，回應特朗普政府近期渲染「中國威脅」，並在政治外交、科技企業、南海軍事等方面的一系列施壓與制裁，暗批美國醜化與霸凌。

習近平強調「5個不答應」：

1、任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史，醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！

2、任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路，否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！

3、任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

4、任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國，改變中國的前進方向，阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！

５、任何人任何勢力企國破壞中國人民的和平生活和發展權利，破壞中國人民同其他國家人民的交流合作，破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！

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責任編輯：馬佩君

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