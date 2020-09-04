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英超解約中國PPTV「不涉政治」 時機卻很敏感

國情動向 10:35 2020/09/04

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英超解約中國PPTV「不涉政治」 時機卻很敏感

英超宣佈與中國PPTV解除合約，終止英超在中國內地轉播。英國傳播稱，英超與PPTV解約，乃出於財務而非政治原因，英超指PPTV拖久1.6億英鎊（約16.5億港元）轉播賽事費用。時值中英關係因為華為、香港等議題而陷入緊張境地，英超停止在中國內地這重要海外市場轉播，尤其令人關注。彭博社則報道，英超正物識中國內地新合作夥伴。

英格蘭超級聯賽（Premier League）周四（3日）發表聲明，宣佈終止與中國PPTV轉播授權合約，即時生效。英超同時表示，現階段不會進一步就事件置評。

英超與PPTV這份合約在2019年簽署，覆蓋3個賽季，金額據達超過5億英鎊。英國廣播公司（BBC）報道，消息人士稱，PPTV拖久今年3月到期的1.6億英鎊版權費用，而英超也一度提出以新條款延長合約，但PPTV認為由於英超賽事受到疫情影響，轉播授權已不值原本價格。

消息堅持，英超與PPTV版權價值分歧，是解除雙方合約的根本原因。

PP體育：與英超解約 版權費現分歧已超額預付

PPTV由蘇寧控股集團持有，蘇寧也是意甲球隊國際米蘭最大股東。PPTV旗下PP體育周四亦發聲明，稱全球疫情挑戰在版權談判中更為凸顯，PP體育與英超多輪會談後，非常遺憾未能就版權價值分歧達成協議。公司指已按照協議，「超額預付」版權周期費用，但仍決定終止合作。

不過，英超終止中國內地轉播合約可謂令人意外。BBC指出，英超在英國國內轉播價值近年有所下降，而中國內地是英超回報最為豐厚的海外轉播市場，加上英超多支球隊都受到中國投資者贊助，英超與PPTV合作崩盤，是繼疫情之後另一重大財務打擊。

中英關係近月急轉直下，英超亦似乎受到牽連。英國對港區國安法反應強烈，為BNO護照持有人入藉英國開綠燈之餘，英國亦決定跟隨美國封殺華為。中國央視7月曾突然抽起英超利物浦對車路士「利車大戰」，不予轉播，引起關注。

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責任編輯：連兆鋒

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