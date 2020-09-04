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【G20外長會議】王毅：面對新挑戰 多邊主義是唯一選擇

國情動向 10:23 2020/09/04

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國務委員兼外長王毅結束歐洲訪問後，周四（3日）在北京出席二十國集團（G20）外長視像會議時，提到當今世界百年變局加上全球新冠肺炎疫情，單邊保護主義抬頭，全球化遭遇逆風，國際局勢動盪不定，而面對新挑戰，多邊主義是唯一選擇，呼籲加強合作共克時艱。

他表示，必須堅持維護以國際法為基礎的國際秩序，加強以聯合國為核心的國際體系，攜手推進後疫情時代的全球治理，共同構建人類命運共同體。

擴大人員往來降低關稅 共享疫苗

王毅提出多項建議，包括在防疫安全前提下，逐步有序擴大人員往來；各國加強疫情通報，建立國際防疫健康信息互認機制，實施遠端核酸檢測，互認檢測結果和健康碼；促進物流暢通，暢通產業鏈供應鏈，降低關稅和非關稅壁壘，取消不必要的出口限制措施，探討對重要醫療物資產品實施零關稅。

他提到，中方願與各方攜手發起推動「人員與貨物跨境流動便利化倡議」，探討成立特設合作平台，歡迎G20成員積極參加。

【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌

【新冠肺炎疫苗】全球公平分配疫苗計劃　中國擬加入美國缺席

他又稱，當務之急是加快疫苗研發、生產和分配，建立抗疫「防火牆」，而中國正同11個國家合作開展第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後同各國共享。

對於後疫情經濟，王毅指出要釋放數字經濟潛力，中方正積極考慮提出有關維護數據安全的倡議，呼籲各方開展建設性溝通協調，共同塑造開放、公平、公正、非歧視營商環境，維護全球信息技術產品和服務供應鏈，共享數字經濟發展紅利。

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【新冠肺炎疫苗】中國疫苗對外優先給誰？湄公河國家

責任編輯：林佩怡

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