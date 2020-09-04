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【中印衝突】印度外長：中印和解是當務之急　下周或與王毅會面

國情動向 10:31 2020/09/04

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中印關係近期因為兩國邊防部隊的衝突而緊張，印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）確認，下星期在莫斯科出席上合組織外長會議時，將會與中國外長王毅碰面，又認為兩國必須透過外交途徑解決問題。

蘇傑生在一個印度智庫發表視像講話，表示在邊境發生的事影響中印雙邊關係，他不會淡化事件的嚴重性，認為任何一方都不應該嘗試改變現狀。

蘇傑生形容，印中兩國在很多方面的關係都不錯，但仍然有分歧，在部分議題上亦遇到困難，目前不是雙邊關係最容易的時候，兩國達成和解是當務之急，而且至關重要。

印度外長：中印和解是當務之急　下周或與王毅會面

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【中印衝突】華春瑩：印度聲明「先發制人」不打自招

印度傳媒則引述消息指，到莫斯科出席上合組織防長會議的國務委員兼國防部長魏鳳和，尋求今日與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）會面，印方暫時未有回應。不過也有媒消息指出，辛格並沒會見中國國防部長的計劃。

中印6月發生邊境衝突後，兩國關係持續緊張。印度電子和信息技術部周三（2日）宣布，禁止118款中國應用程式（App），包括百度、支付寶，以及騰訊旗下遊戲「絕地求生」行動版等，表示該些應用程式涉損害印度主權、國防、國家安全等。印度此前已禁止59款中國應用程式，包括TikTok、微信、微博、百度地圖、UC瀏覽器等。

而印度媒體早前報道，印度和中國的坦克曾部署到了距離很近的地方，進入了彼此的射程內，但同時雙方仍在進行對話。解放軍的坦克和裝甲車輛部署在靠近Kala Top附近的丘陵地區，Kala Top目前為印軍所佔據。

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責任編輯：游昊雲

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