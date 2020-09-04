【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

國家主席習近平，周四（3日）在紀念抗日戰爭勝利75周年座談會上，提到「5個絕不答應」，被認為是公開回應近期中美緊張局勢。有學者認為，「5個絕不答應」表達出強硬鬥爭態度，為中國應對中美關係定下第一基調。

中共中央、國務院、中央軍委周四下午在人民大會堂舉行座談會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。習近平表示，中國人民在抗日戰爭中孕育出偉大抗戰精神，向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷，視死如歸、寧死不屈的民族氣節，不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。

必須堅持鬥爭精神

他表示，偉大抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富，將永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥。

他提到，實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導、走中國特色社會主義道路、以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。並提到「5個絕不答應」：

任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！

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習近平的講話被認為是針對中美緊張局勢。美國官員近期對華論述試圖區分「中共」與「中國人民」，其中最明顯的是美國國務卿蓬佩奧7月的對華政策演說，把中美對峙引向意識形態競爭。此外，中美在科技、外交、金融、香港、台灣及南海等多方面激烈對抗。

學者：凸顯兩國意識形態對抗激烈程度

新加坡《聯合早報》引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，蓬佩奧演說對北京而言完全不可接受，習近平的回應凸顯兩國意識形態對抗的激烈程度。

他稱，特朗普政府目的是削弱中共政權、動搖其執政地位，「這對中共是生死攸關問題。中共會竭盡所能，使得美國的圖謀不能實現」。他認為習近平發出的信號非常強硬，至少在目前，「堅決的、不妥協的、超強硬的鬥爭態度會是第一主題」。至於早前王毅、楊潔篪外交高官的緩和矛盾、管控分歧的表態，則是「第二主題」。

另外，台灣傳媒《中國時報》分析，習近平「5個不答應」的講話，有對外顯示中國經過抗日奮戰，今後也將秉持愛國精神頑強抵抗外敵，打持久戰的重大意義。

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責任編輯：林佩怡

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