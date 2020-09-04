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美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據

國情動向 12:05 2020/09/04

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【WeChat禁令】美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據

中美科技戰，美國總統特朗普下令封殺微信，美國一群微信用戶入稟法院，要求法官迫使特朗普政府拿出封禁微信的理據，以此支持申請法庭禁制令。華府反對申請，並認為法院無權審理。

 

特朗普簽署行政命令禁止微信交易，美國微信用戶聯盟（U.S. WeChat Users Alliance）上月入稟加州聯邦法院挑戰，聯盟周四（3日）請求法官下令，要特朗普政府從速向法院交出微信「威脅美國國家安全」的證據。

聯盟正向法院申請針對特朗普行政命令的初步禁制令，法院預定9月17日展開聆訊。特朗普針對微信行政命令預期會在9月20日生效，美國商務部屆時料會公佈禁止微信在美國交易的具體範疇，使外界得悉措施對微信母公司騰訊有多大實際影響。

趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）

華府主張，特朗普禁令對美國微信用戶聯盟沒有法律影響，而法院無權覆核總統決定的涉及國安事宜，只有商務部定出的具體措施可以受到法律挑戰。

美國微信用戶聯盟則認為，特朗普禁令會切斷，不少美國居民與中國親友溝通的主要方式，而微信亦獲不少企業、非政府組織使用，並是新聞來源以至宗教拜祭的途徑，故特朗普禁令違反言論和宗教自由。

不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App

特朗普8月初簽署行政命令，禁止微信與TikTok兩款中國應用程式的母公司，即騰訊及字節跳動，在美國從事涉及兩款程式的交易。

騰訊在美國電子遊戲業務尤其廣泛，與多家美企都有合作關係，而特朗普禁令用字含糊，對騰訊與相關美企實際影響尚未清楚。字節跳動早前亦入稟美國法院，挑戰特朗普禁令。

禁微信iPhone重傷？特朗普說「隨便吧」

美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單

TikTok賣盤正衡量4大選項 中美兩邊都不討好

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責任編輯：連兆鋒

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