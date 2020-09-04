中國欲在阿根廷建豬場 卻遭當地大規模民意反彈

中國與阿根廷今年7月達成「生豬協議」，阿根廷的生豬產量將在四年內達到900萬噸，這是2019年阿根廷生豬產量的14倍多。惟計劃引發當地大規模民意反彈，超過20萬民眾在網絡上簽署了請願書表示反對。本周一，大批民眾在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯遊行抗議，其他城市也有類似遊行。

計劃是投入35億美元 建25個豬場

據BBC（英國廣播公司）報道，這份如今被當地人稱為「生豬協議」所引發的爭議源自阿根廷外交部今年7月6日發佈的一份有關該國外交部長費利佩·索拉（Felipe Solá）和中國商務部長鐘山通電話的新聞稿。文章稱，兩國已就合作投資生豬生產項目取得進展。

新聞稿還提及，阿根廷的生豬產量將在四年內達到900萬噸，這將是2019年阿根廷63萬噸生豬產量的14倍多。

根據阿根廷當地媒體披露的計劃細節，中國將在兩到三年內投入35億美元（約271億港元），使阿根廷成為中國豬肉最大的供應國，包括在阿根廷建設25個養豬農場，每個農場將養殖超過12,000頭豬。

當地民眾擔憂土地問題和環境污染

阿根廷一直以先進的畜牧業聞名，為何此次中國的豬肉投資計劃會遭到如此大規模的民意反彈？

▲ 阿根廷民眾遊行抗議（法新社資料圖片）

▲ 阿根廷民眾遊行抗議（法新社資料圖片）

環保組織成員朱麗葉·帕拉迪諾（Juliet Paladino）表示，阿根廷沒有足夠的穀物來餵養這些豬。「這將意味著擴大種植轉基因玉米的土地，破壞濕地和不同類型保護區的土地。」

布宜諾斯艾利斯大學的生物學家吉列爾莫·福格拉（Guillermo Folguera）也質疑該計劃。他對BBC說，密集飼養的動物及大量的化學品和抗生素添加可能會帶來相當大的風險，這類項目很可能會導致「我們目前正經歷的人畜共患病的情況」。

福格拉補充說，智利、墨西哥和西班牙等國的相似案例表明，這類巨型工廠將給空氣、水和土地帶來嚴重污染，污染物包括氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽和抗生素等。

阿根廷環境作家索萊達·巴魯蒂（Soledad Barruti）也持批評態度。她認為在環境方面，最大的擔憂是水的消耗，每公斤豬肉需要6,000公升的水。

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七月底，阿根廷政府在官網上將豬肉產量數字從900萬噸改為90萬噸。當地媒體援引官員的話說，這是由於一個「非本意的錯誤」。儘管數字下調，但仍有相當多的本地民眾對此表示反對，在線請願網站Change.org上要求停止與中國合作的兩份請願書共計收到了超過20萬網友的支持。

最新進展是，阿根廷政府已將與中國簽署豬肉投資與生產合作備忘錄的時間推遲到11月。

責任編輯：尹航

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