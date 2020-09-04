【內循環】商務部料9月消費增長掀「新高潮」

內地推動國內國際雙循環發展新格局，其中經濟內循環要靠內需發力，消費成為重點。商務部周五（4日）表示，中國消費潛力將不斷釋放，消費升級持續推進，消費市場整體延續平穩回升，會在9月消費增長掀起「新高潮」。

內地將於9月9日至10月8日舉辦2020年全國「消費促進月」活動，利用「金九銀十」傳統消費旺季，跨越中秋、國慶「黃金周」假期，以激發消費市場人氣。

辦全國「消費促進月」 跨越中秋國慶黃金周

商務部消費促進司副司長王斌表示，7月餐飲住宿等行業復甦慢於預期，部分耐用消費品降幅較大，部分地區受新冠肺炎疫情影響跌幅較深，消費潛力有待進一步釋放。受疫情衝擊，內地今年1至7月社會消費品零售總額按年下降9.9%，其中7月下降1.1%，跌幅收窄。

他認為，全國「消費促進月」活動將為全面恢復商業秩序、鞏固消費回升勢頭發揮重要作用；中國消費潛力將不斷釋放，會在九月份掀起一個消費增長的新高潮。

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活動期間，商務部將組織舉辦步行街出口產品轉內銷、「老字號」嘉年華、「千品萬店美食薈」等重點活動，組織地方、企業創新舉辦促銷活動；各地結合本地實際，在各類特色板塊中辦促消費活動，包括汽車家電、品質家居、服飾精品、母嬰產品、電子信息、綠色健康，外貿出口轉內銷、老字號國潮、進口優品，農產品扶貧、地方名特優新消費、文創、「宅經濟」「夜經濟」等領域。

目前全國有35個省區市、179個重點城市參加活動，組織線上線下相融合的重點活動2800多場，10萬多家企業參與，涉及實體門市和線上商戶200多萬個，形成百城萬企促消費的格局。各地將加強對重點活動的配套政策支持，部分地方設立專項財政資金，有關金融機構推出收單手續費減免政策，各大電商平台、重點企業加大促銷、發放消費券和消費補貼。

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責任編輯：林佩怡

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