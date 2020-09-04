  • 30°C
香港時間 : 2020904日 (五) 13:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人

國情動向 12:46 2020/09/04

分享：

中美關係緊張加劇，在紀念二戰勝利75周年之際，中國駐美大使崔天凱表示，中美應重拾二戰中合作精神，應對新時代的共同敵人。

央視新聞報道，當地時間9月3日，為紀念二戰勝利75周年，中國駐美國大使崔天凱發表致辭。在致詞中，他表示，在二戰的亞洲戰場上，中美兩國曾為和平和正義並肩而戰，在中美交往史上留下了濃墨重彩的一筆。飛虎隊、陳納德、史迪威將軍的名字在中國家喻戶曉。

崔天凱表示，他曾多次收到參與二戰「杜立特空襲團」的美軍飛行員來信，憶及當年在完成轟炸東京任務後迫降中國時，中國人民付出巨大犧牲冒死營救的情形，表達他們的感恩之情。那段歷史將永遠留存。

美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員

【中美關係】駐美大使：中美關係處於關鍵時刻 美要思考是否與華和平共處

崔天凱表示，「作為二戰後第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國始終做國際秩序的維護者、建設者和貢獻者」。75年來，世界和中美各自都發生了巨大的變化，兩國關係的發展，為提升兩國人民福祉，維護世界和平、穩定、繁榮做出了重要貢獻。

崔天凱強調，回顧歷史，是為了更好地面向未來。如前美國總統林肯所言，預測未來的最好方式就是去創造它。中美應重拾二戰中的合作精神，應對新時代我們共同的敵人：新冠疫情、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰。

崔天凱說，「讓我們共同致力於聯合國憲章之願景：『免後世再遭慘不堪言之戰禍，促社會進步及較善之民生。』」

【港區國安法】蓬佩奧稱通緝海外港人「長臂管轄」 崔天凱：依法執行

【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員

【港區國安法】駐美大使崔天凱：香港長期國安不設防 致外部勢力搗亂

【中美角力】特朗普拜登惡鬥「中國牌」 中美關係恐墜崖

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員
2020/07/23
【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員
【中美關係】駐美大使：中美關係處於關鍵時刻 美要思考是否與華和平共處
2020/08/12
【中美關係】駐美大使：中美關係處於關鍵時刻 美要思考是否與華和平共處
【中美角力】中美傳下周開會談貿協 緊張緩和迎契機？
2020/08/06
【中美角力】中美傳下周開會談貿協 緊張緩和迎契機？
【中美角力】崔天凱：願與特朗普改善關係　不等大選後
2020/08/21
【中美角力】崔天凱：願與特朗普改善關係　不等大選後
美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員
2020/08/27
美媒揭關閉中國領館內幕 美國要求撤走解放軍研究員
疫情 經濟 崔天凱 中美關係 中國 美國 美軍 聯合國

下一篇文章

美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
華為高層談科技脫鉤：一個世界兩套系統是可能的
華為高層談科技脫鉤：一個世界兩套系統是可能的
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模
中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機