  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (五) 15:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」

國情動向 14:12 2020/09/04

分享：

【中美南洋角力】美軍RC-135W偵察機疑用假身份 回程「露出馬腳」

中美關係持續緊繃，美國軍隊繼續強力在中國周邊偵察。美軍一架軍機懷疑掛上虛假電碼身份進入南海，回程時「變身現形」。美軍近期亦被指使用多種不尋常手段，在東海南海等水域刺探中國軍情，包括利用民航客機作掩護，和使用商務噴射機來充當軍事偵察飛機。

「南海戰略態勢感知計劃」發佈訊息顯示，美國空軍一架RC-135W電子偵察機，周四（3日）上午經台灣與菲律賓之間的巴士海峽，進入南海空域。該機當時發出的身份識別電碼為07675C，其後訊號消失。

但到了下午，一架電碼為AE01CE、型號同樣為RC-135W的美軍軍機，突然出現於07675C訊號消失幾乎一樣的位置，繼而經巴士海峽離開南海。南海戰略態勢感知計劃因此推測，AE01CE、07675C有可能是同一架飛機，而上午掛的07675C實際上是假身份。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

央視解構美軍戰術 謀以4大基地圍困中國（有片）

美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注

此外，訊息亦顯示，美軍一架KC-135R空中加油機，昨日從關島安德森空軍基地起飛，長途奔襲前往南海，相信為南海空域美軍其他軍機空中加油。南海戰略態勢感知計劃形容這並不常見，有可能是舉行特定磨合演練。

美軍近月多次以非常規手段抵近中國偵察：

  • 8月25日，美軍U-2高空偵察機擅自闖入，解放軍北部戰區實彈演習海域上空禁飛區，險生危險事故，而中方事前已明確對外公佈實彈射擊範圍。
  • 8月21日，美軍出動加拿大龐巴迪公司（Bombardier）生產商務噴射機Challenger 650，作為軍事偵察機前往東海執行任務。
  • 8月12日，《南華早報》引述中國軍方消息稱，美軍偵察機在南海上空以民航客機作掩護，為民航飛行增加風險，最嚴重後果可令客機誤遭擊落。

中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模

對於美軍不斷在中國周邊舞刀弄槍，解放軍8月底向南海試射東風-26、東風-21D兩款反艦彈道導彈，展示反介入能力。中國國防部發言人吳謙大校亦表明，美方加大對華挑釁施壓力度，中方態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙批評，美國一些政客大選前為一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，置雙方一線官兵生命安危、兩國人民利益和世界和平於不顧，極不得人心。

中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃

美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

美國急研中程導彈部署亞洲 瞄準中國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？
今日
【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
今日
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
今日
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據
今日
美國微信用戶要求法院 迫特朗普速交「威脅國安」證據
【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人
今日
【中美角力】駐美大使稱中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人
地緣政治 外交 國防 軍事 軍事衝突 中美關係 美軍 解放軍 南中國海 中國

下一篇文章

【美國大選】拜登稱若當選將晤達賴喇嘛 就西藏問題制裁中國官員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中美角力】華為謀用「俄羅斯兵團」抗美 　任正非透露玄機
【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
【中印衝突】殲-20重返邊界地區　解放軍異動應對中印緊張
中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模
中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
華春瑩發帖回應蓬佩奧「中國威脅」 發了這張圖
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
【中美角力】習近平強調「5個不答應」 暗批美國醜化與霸凌
華為高層談科技脫鉤：一個世界兩套系統是可能的
華為高層談科技脫鉤：一個世界兩套系統是可能的