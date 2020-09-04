兵不厭詐！美軍機疑用假身份巡南海 回程「露出馬腳」

▲ 【中美南洋角力】美軍RC-135W偵察機疑用假身份 回程「露出馬腳」

中美關係持續緊繃，美國軍隊繼續強力在中國周邊偵察。美軍一架軍機懷疑掛上虛假電碼身份進入南海，回程時「變身現形」。美軍近期亦被指使用多種不尋常手段，在東海南海等水域刺探中國軍情，包括利用民航客機作掩護，和使用商務噴射機來充當軍事偵察飛機。

「南海戰略態勢感知計劃」發佈訊息顯示，美國空軍一架RC-135W電子偵察機，周四（3日）上午經台灣與菲律賓之間的巴士海峽，進入南海空域。該機當時發出的身份識別電碼為07675C，其後訊號消失。

但到了下午，一架電碼為AE01CE、型號同樣為RC-135W的美軍軍機，突然出現於07675C訊號消失幾乎一樣的位置，繼而經巴士海峽離開南海。南海戰略態勢感知計劃因此推測，AE01CE、07675C有可能是同一架飛機，而上午掛的07675C實際上是假身份。

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此外，訊息亦顯示，美軍一架KC-135R空中加油機，昨日從關島安德森空軍基地起飛，長途奔襲前往南海，相信為南海空域美軍其他軍機空中加油。南海戰略態勢感知計劃形容這並不常見，有可能是舉行特定磨合演練。

美軍近月多次以非常規手段抵近中國偵察：

8月25日，美軍U-2高空偵察機擅自闖入，解放軍北部戰區實彈演習海域上空禁飛區，險生危險事故，而中方事前已明確對外公佈實彈射擊範圍。

8月21日，美軍出動加拿大龐巴迪公司（Bombardier）生產商務噴射機Challenger 650，作為軍事偵察機前往東海執行任務。

8月12日，《南華早報》引述中國軍方消息稱，美軍偵察機在南海上空以民航客機作掩護，為民航飛行增加風險，最嚴重後果可令客機誤遭擊落。

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對於美軍不斷在中國周邊舞刀弄槍，解放軍8月底向南海試射東風-26、東風-21D兩款反艦彈道導彈，展示反介入能力。中國國防部發言人吳謙大校亦表明，美方加大對華挑釁施壓力度，中方態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙批評，美國一些政客大選前為一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，置雙方一線官兵生命安危、兩國人民利益和世界和平於不顧，極不得人心。

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責任編輯：連兆鋒